Στον κορωνοϊό ήταν καλά, έμενε και χρήμα

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως κάποια προπονητικά κέντρα στο εξωτερικό είναι όαση και αξίζει να δώσεις το χρήμα για να καταλύσεις εκεί για την προετοιμασία.

Ειδικά ομάδες που έχουν καλό... πορτοφόλι. Και αυτή η αναφορά είναι επειδή παρατήρησα πως έγινε ξανά της... μόδας η προετοιμασία εκτός Κύπρου. Ελάχιστες δεν ακολούθησαν τη μόδα και έμειναν στο νησί μας, όπως κάνουν μετά την εποχή του κορωνοϊού.

Τότε, όχι μόνο ήταν μία χαρά και τα δικά μας προπονητικά κέντρα εκτός των πόλεων αλλά έμεναν και λεφτά, αφού όλα αυτά τα έξοδα για αεροπορικά δεν υπήρχαν στον προϋπολογισμό.

Η αλήθεια είναι πως πρέπει να γίνουν κάποιες καλές επενδύσεις, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, όσον αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις. Απαιτούνται για να πειστούν οι ομάδες...

Κρίστοφερ