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Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Θετικές επιδόσεις από Μαρία Εροκχίνα και Γεωργία Χαραλάμπους

ΓΗΠΕΔΟ

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Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Θετικές επιδόσεις από Μαρία Εροκχίνα και Γεωργία Χαραλάμπους

Οι θέσεις που πήραν στα 100μ. πρόσθιο και στην ενόργανη γυμναστική αντίστοιχα

13η καλύτερη αθλήτρια στην Κοινοπολιτεία η Μαρία Εροκχίνα στα 100 μέτρα πρόσθιο

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ

Κολύμβηση

Η Μαρία Εροκχίνα ολοκλήρωσε την προσπάθεια της παίρνοντας την 8η θέση στην δεύτερη ημιτελική σειρά των 100μ. πρόσθιο, με χρόνο 1:09:44. Με αυτή της την επίδοση κατατάγηκε 13η στο αγώνισμα, μια θέση άκρως ικανοποιητική για την Κύπρια κολυμβήτρια, η οποία έδειξε πως ανήκει στην ελίτ του προσθίου γυναικών. Η Μαρία είναι η πρώτη αθλήτρια της Κολύμβησης που προκρίθηκε στους ημιτελικούς ενός αγωνίσματος στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης.

Ενόργανη Γυμναστική

Η Γεωργία Χαραλάμπους έπειτα από πολύ καλή προσπάθεια κατέλαβε την 26η θέση στο Σύνθετο Ατομικό σε σύνολο 38 αθλητριών. Δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Σύνθετου, όπου εκεί προκρίθηκαν οι 18 πρώτες. Η συγκεκριμένη θέση κρίνεται άκρως θετική, με τον βαθμό δυσκολίας να είναι πολύ ψηλός, ωστόσο η αθλήτρια μας έχασε την πρόκριση στον τελικό του Συνθέτου για ελάχιστες θέσεις, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ενόψει της συνέχειας της καριέρας της.

Αναλυτικά η βαθμολογίες της στα αγωνίσματα όπως και οι συνολικοί βαθμοί στο Σύνθετο Ατομικό:

Σύνθετο Ατομικό: 44.000 ( 26η / 38)

Ασύμμετρο Δίζυγο: 11.200 ( 30η / 49)

Δοκός : 10.200 ( 33η / 47)

Άλμα : 11.450

Έδαφος: 11.150 (33η / 46)

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την PETROLINA (Gold Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner), και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη διαχρονική στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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