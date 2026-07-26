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Ελλάδα-Ουγγαρία: Με φόντο την κορυφή του World Cup η γαλανόλευκη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ελλάδα-Ουγγαρία: Με φόντο την κορυφή του World Cup η γαλανόλευκη!

Η Εθνική Ελλάδας πόλο των ανδρών βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κορυφή του World Cup!

Η στιγμή που περίμενε η Εθνική Ελλάδας πόλο των ανδρών έφτασε. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο Super Final του World Cup, αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (26/7) στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), με τη «γαλανόλευκη» να φιλοδοξεί να ολοκληρώσει ιδανικά την εξαιρετική πορεία της στην Αυστραλία.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό ύστερα από μία σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία, την οποία λύγισε με 10-9 σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό. Από την άλλη, η Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο επικρατώντας της οικοδέσποινας Αυστραλίας με 13-12 σε ένα επίσης αμφίρροπο παιχνίδι.

Αυτός θα είναι ο πέμπτος τελικός μεγάλης διοργάνωσης στην ιστορία της Εθνικής ανδρών, η οποία συνεχίζει να γράφει τη δική της λαμπρή πορεία στο παγκόσμιο πόλο. Παράλληλα, η ελληνική ομάδα έφτασε τις 18 συμμετοχές σε ημιτελική φάση μεγάλων διοργανώσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην ελίτ του αθλήματος.

Πλέον, απέναντι σε μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο, η Ελλάδα καλείται να κάνει το τελευταίο βήμα και να κατακτήσει την κορυφή του World Cup.

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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