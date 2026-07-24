ΦΩΤΟ: To τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Απόλλωνα στη Λεμεσό!

Όταν πριν από τέσσερα χρόνια (Δεκέμβριος 2022) ο Απόλλωνας μεταφερόταν στη νέα του έδρα, το στάδιο «Αλφαμέγα» ένα από τα όνειρα ήταν να ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές.

Χρειάστηκε, όμως, να φθάσουμε το 2026 για να ζήσει η ομάδα της Λεμεσού την πρώτη ευρωπαϊκή της πορεία στο συγκεκριμένο στάδιο και συγκεκριμένα την ερχόμενη Τρίτη (28/07) στη ρεβάνς με τη Ντίλα Γκόρι, την οποία φιλοδώρησε με τέσσερ τέρματα (4-0) στον πρώτο αγώνα στη Γεωργία.

Μάλιστα, ο Απόλλωνας επιστρέφει στην πόλη του για ευρωπαϊκό αγώνα μετά από 16 χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν στις 5 Αυγούστου 2010, όταν είχε υποδεχθεί στο Τσίρειο τη ρωσική Σίμπιρ, για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Σε εκείνον τον αγώνα ο Απόλλωνας είχε επικρατήσει με 2-1 με τέρματα των Σεμέδο και Νούνιεθ, αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 15' λόγω αποβολής του Κοσόφσκι. Παρόλα αυτά αποκλείστηκε καθώς στον πρώτο αγώνα ηττήθηκε με 1-0 και τότε ίσχυε η δυναμική του εκτός έδρας τέρματος.

Eκ τότε οι γαλάζιοι, λόγω μη αδειοδότησης του Τσιρείου από την UEFA, αναγκάζονταν να πηγαίνουν εκτός της πόλης τους στις επόμενες ευρωπαϊκές τους παρουσίες.

Δείτε φωτογραφίες από τον τελευταίο αγώνα του Απόλλωνα στη Λεμεσό