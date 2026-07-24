Μπαίνει ως πρώτος στις κούρσες μεταλλίων ο Κοντίδης!

Από την πρώτη θέση θα μπει στη διεκδίκηση των μεταλλίων στο Grand Slam του Λος Άντζελες ο Παύλος Κοντίδης, καθώς διατηρήθηκε στην πρωτοπορία της κατηγορίας ILCA 7 μετά την ολοκλήρωση των τελικών ιστιοδρομιών.

Συγκεκριμένα, ο Κύπριος ιστιοπλόος τερμάτισε 6ος και 4ος στην 11η και 12η ιστιοδρομία αντίστοιχα, έτσι διατήρησε το προβάδισμα της πρωτιάς.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής, θα γίνουν δύο κούρσες για τα μετάλλια με τους βαθμούς να μετράνε μόνοι.

Δεύτερος πίσω από τον Κοντίδη είναι ο Αυστραλός Matt Wearn και τρίτος ο Βρετανός Michael Beckett.

Σημειώνεται ότι η Μαριλένα Μακρή, στην κατηγορία ILCA 6, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 25η θέση.