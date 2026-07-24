ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρέσκα για Ρόδρι: «Είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαρέσκα για Ρόδρι: «Είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης»

«Δεν θέλω να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι»

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία συνοδεύτηκε από μία ακόμη μεγάλη διάκριση για τον Ρόδρι, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, που είχε ήδη κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα το 2024, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Ωστόσο, στους «Πολίτες» δεν υπάρχει διάθεση να αποχωριστούν έναν ποδοσφαιριστή τέτοιας αξίας. Ο νέος προπονητής της ομάδας, Έντσο Μαρέσκα -που διαδέχθηκε τον Γκουαρδιόλα- τόνισε πως κάθε τεχνικός θα ήθελε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ρόδρι στο ρόστερ του.

Παράλληλα, επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή η απόλυτη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση του τραυματισμού του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το μεταγραφικό του μέλλον

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

«Γύρω από τους μεγάλους παίκτες υπάρχει πάντα φημολογία. Δεν ανησυχώ γι’ αυτό. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Άλλωστε, η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και εκείνος ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.

«Κάθε προπονητής θα ήθελε να έχει τον Ρόδρι στην ομάδα του, γιατί είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Αυτή τη στιγμή, όμως, προέχει η επέμβαση που θα κάνει για το πρόβλημα στη μέση, νομίζω τη Δευτέρα. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί και να αναρρώσει, και έπειτα θα επιστρέψει κοντά μας».

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H επιστολή Ινφαντίνο στην Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Άμεσα βρήκε το νέο 10άρι ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η χαλάστρα με Μπαράκ, φέρνει (και σύντομα μάλιστα) νέο δεκάρι στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Όγδοη καλύτερη αθλήτρια σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία η Μαρία Μάρκου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σχεδόν άριστα... αντανακλαστικά

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλειωσε του Λουκάσεν, αποχωρεί από το κυπριακό πρωτάθλημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Προβλημάτισε απέναντι στην Αντβέρπ ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τα περισσότερα χρήματα από το Club Benefits Programme της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ και Μπαράκ συμφώνησαν ότι δεν θα συνεργαστούν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το μήνυμα Λεμπρόν για τη μετακίνηση στους Σίξερς

NBA

|

Category image

ΔΟΕ: Απέρριψε την καταγγελία κατά του Ινφαντίνο

World Cup 2026

|

Category image

Φεύγει από τη Σεντ-Ετιέν για τη «δελεαστική πρόταση κυπριακής ομάδας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξανά στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στον ΑΠΟΕΛ δεν θα παίξει, αλλά στην Κύπρο ναι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη