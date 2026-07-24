Μαρέσκα για Ρόδρι: «Είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης»

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία συνοδεύτηκε από μία ακόμη μεγάλη διάκριση για τον Ρόδρι, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, που είχε ήδη κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα το 2024, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Ωστόσο, στους «Πολίτες» δεν υπάρχει διάθεση να αποχωριστούν έναν ποδοσφαιριστή τέτοιας αξίας. Ο νέος προπονητής της ομάδας, Έντσο Μαρέσκα -που διαδέχθηκε τον Γκουαρδιόλα- τόνισε πως κάθε τεχνικός θα ήθελε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ρόδρι στο ρόστερ του.

Παράλληλα, επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή η απόλυτη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση του τραυματισμού του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το μεταγραφικό του μέλλον

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

«Γύρω από τους μεγάλους παίκτες υπάρχει πάντα φημολογία. Δεν ανησυχώ γι’ αυτό. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Άλλωστε, η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και εκείνος ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.

«Κάθε προπονητής θα ήθελε να έχει τον Ρόδρι στην ομάδα του, γιατί είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Αυτή τη στιγμή, όμως, προέχει η επέμβαση που θα κάνει για το πρόβλημα στη μέση, νομίζω τη Δευτέρα. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί και να αναρρώσει, και έπειτα θα επιστρέψει κοντά μας».

Πηγή: sport-fm.gr