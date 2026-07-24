Στην Ομόνοια 29Μ οι Βύντρα, Ζέκα και Σώκος!

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την συμφωνία δανεισμού με τον Παναθηναϊκό για τους ποδοσφαιριστές Άγγελο Βύντρα, Ρουσίντ Ζέκα και Γιώργο Σώκο.

Ο Άγγελος Βύντρα είναι γεννημένος στις 26/2/2008 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού

Ο Ρουσίντ Ζέκα είναι γεννημένος στις 28/2/2007 και αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή.

Ο Γιώργος Σώκος είναι γεννημένος 25/1/2007 και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ φορ και του ακραίου επιθετικού.

Καλωσορίζουμε τους ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Παναθηναϊκό για την άψογη συνεργασία και να τους ευχηθούμε ότι καλύτερο την νέα ποδοσφαιρική περίοδο.