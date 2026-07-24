Όταν έγινε η κλήρωση για τις ομάδες μας, στο άκουσμα των αντιπάλων για ΑΕΚ και Πάφος FC, η αλήθεια είναι πως υπήρξε μία... παγωμάρα.

Για δυνατές, δεν έτυχαν και της πιο ευνοϊκής κλήρωσης και φάνηκε στα πρώτα παιχνίδια, με τις δύο αυτές να παίζουν πλέον με την πλάτη στον τοίχο μετά τις ήττες τους. Δυστυχώς έγινε αυτό που φοβόμασταν, δηλαδή υπήρξαν αποτελέσματα που δεν άρεσαν...

Δεν αποκλείστηκαν αφού τόσο το 0-1 με το οποίο έχασε η ΑΕΚ από την Μπεϊτάρ όσο και το 2-0 που ηττήθηκε η Πάφος FC από τη Χάιντουκ, δεν είναι σκορ, που δεν... γυρίζουν. Θα χρειαστεί όμως μεγάλη υπερπροσπάθεια.