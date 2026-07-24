Θα είναι «κερασάκι» ο Σιώπης

Έπειτα από την ανακοίνωση της απόκτησης του Αντονίν Μπαράκ, ο ΑΠΟΕΛ φουλάρει για να κάνει δικό του και τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το ευρωπαϊκό ματς με την Πάκσι.

Ο 32χρονος Ελλαδίτης μέσος αποτελεί τον επόμενο στόχο του Νίκου Παπαδόπουλου και εάν τελικά αποκτηθεί και αυτός, τότε μπορούμε να μιλάμε για μία σύνθεση της μεσαίας γραμμής των γαλαζοκιτρίνων που συνιστά αναβάθμιση σε σχέση με την περσινή σεζόν. Θυμίζουμε πως τούτη την ώρα στο ρόστερ υπάρχουν οι Ντάλσιο, Ρόσα, Μπαράκ, Βρόντης και υπό προϋποθέσεις ο Μάγιερ. Για τον Γερμανό χαφ, εκκρεμεί το θέμα της αναπροσαρμογής ή όχι του συμβολαίου του. Να σημειώσουμε, επίσης, πως δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα μία κίνηση ποδοσφαιριστή που αφορά τον κατάλογο Β μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Ανεξάρτητα όμως με αυτό, η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της με σχεδόν γεμάτο ρόστερ. Κάτι που δεν μπορεί παρά να αφήνει ικανοποιημένο τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μπορεί να δουλέψει πολύ πιο εύκολα όσα έχει στο μυαλό του στο γήπεδο.