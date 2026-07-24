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Τέλος εποχής για την Αργεντινή – Ο Οταμέντι αποσύρεται από την εθνική ομάδα

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος εποχής για την Αργεντινή – Ο Οταμέντι αποσύρεται από την εθνική ομάδα

Ο Νικολάς Οταμέντι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινής, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία διεθνή καριέρα με 139 συμμετοχές και οκτώ γκολ.

Ο 38χρονος κεντρικός αμυντικός κατέκτησε με την «αλμπισελέστε» το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, δύο Copa América και ένα Finalissima, αποτελώντας βασικό στέλεχος της χρυσής γενιάς της Αργεντινής. Παράλληλα, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, υπογράφοντας στη Ρίβερ Πλέιτ, όπου επιθυμεί να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Οταμέντι αποχαιρέτησε την Εθνική, ευχαριστώντας τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες και την οικογένειά του για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

«Σήμερα πρέπει να γράψω τις πιο δύσκολες λέξεις της καριέρας μου. Από παιδί ονειρευόμουν να φορέσω τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Αποχαιρετώ με την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα και με τεράστια περηφάνια που εκπροσώπησα τη χώρα μου. Οι τίτλοι μένουν στην ιστορία, όμως η αγάπη για αυτά τα χρώματα θα διαρκεί για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο συγκινητικό μήνυμά του.

 

 

 

 

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