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Ο Παρέδες έπαιξε με την Μπόκα πέντε ημέρες μετά τον τελικό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Παρέδες έπαιξε με την Μπόκα πέντε ημέρες μετά τον τελικό!

Ο Λεάντρο Παρέδες αγωνίστηκε σε όλο το ματς της Μπόκα Τζούνιορς με την Ο'Χίνγκινς, δίνοντας και ασίστ, πέντε ημέρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ!

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν, με την αρνητική έννοια της λέξης στο φετινό Μουντιάλ που τελείωσε πριν μερικές ημέρες, ήταν ο Λεάντρο Παρέδες.

Ο 32χρονος χαφ που έφτασε με την Αργεντινή έως και τον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου η Αλμπισελέστε ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία και παρέδωσε το «στέμμα» της, έριξε αρκετό... ξύλο κατά τη διάρκεια του θεσμού.

Μπορεί να τελείωσε με -μόλις- δυο κίτρινες κάρτες το τουρνουά, ωστόσο η κίνησή του στο φινάλε του τελικού να επιτεθεί σε Έρικ Γκαρθία και Γκάβι έγινε viral για τους λάθος λόγους και οδήγησε τη FIFA στο να ανοίξει σχετικό φάκελο κατά της Αργεντινής για το επεισόδιο.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Μόλις πέντε ημέρες μετά το ματς του MetLife Stadium, ο Παρέδες αγωνίστηκε κανονικά με την Μπόκα Τζούνιορς για το παιχνίδι που είχε στο Κόπα Σουνταμερικάνα. Έπαιξε και τα 90 λεπτά ως αρχηγός και μάλιστα έδωσε και την ασίστ για το μοναδικό γκολ κόντρα στην Ο'Χίνγκινς (1-0), αποδεικνύοντας την αγάπη και την αφοσίωσή του στο άθλημα.

gazzetta.gr 

 

 

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