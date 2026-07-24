Ο Τζόλης στην κορυφή: Αυτές είναι οι 10 πιο ακριβές μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα η ακριβότερη μεταγραφή Ελληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η Άρσεναλ τον ανακοίνωσε, βγάζοντας από τα ταμεία της το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της. Με τη συμφωνία αυτή, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός σκαρφαλώνει στην κορυφή και γίνεται η ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

Με τη μεταγραφή αυτή, ο Τζόλης ξεπερνά το ρεκόρ του Χαράλαμπου Κωστούλα, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον (με το συνολικό κόστος μαζί με τα μπόνους να αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ), αλλά και τη μετακίνηση του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα στη Νάπολι το 2019 έναντι 36 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στην πρώτη εξάδα βρίσκονται ο Στέφανος Τζίμας (μετακίνηση στη Μπράιτον μέσω Νυρεμβέργης στα 26,5 εκατ. ευρώ), ο Φώτης Ιωαννίδης (από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για 22 εκατ. ευρώ) και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος.

Στα αξιοσημείωτα της λίστας παραμένει ο διεθνής τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος έχει καταγράψει δύο ξεχωριστές μεταγραφές άνω των 16 εκατ. ευρώ (από τη Μπενφίκα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια στη Νιούκαστλ).

Σημείωση: Ο Στέφανος Τζίμας έκανε δύο πωλήσεις το ίδιο καλoκαίρι. Η Νυρεμβέργη τον αγόρασε από τον ΠΑΟΚ έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ και εν συνεχεία τον πούλησε στην Μπράιτον έναντι 26,5 εκατομμυρίων ευρώ εξ' ου και θα έπρεπε να καταλαμβάνει δύο θέσεις στην πρώτη δεκάδα.

Οι δέκα ακριβότερες πωλήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών:

Χρήστος Τζόλης, 40.000.00 ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ. Μπάμπης Κωστούλας, 35.000.000 ευρώ, με τα μπόνους να ανεβάζουν τη μεταγραφή, κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον Κώστας Μανωλάς, 36.000.000 ευρώ από την Ρόμα στην Νάπολι Στέφανος Τζίμας, 26.500.000 ευρώ το 24/25 από τη Νυρεμβέργη στην Μπράιτον (18.000.000 ευρώ από τον ΠΑΟΚ στην Νυρεμβέργη το ίδιο καλοκαίρι) Οδυσσέας Βλαχοδήμος, 23.600.000 ευρώ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Νιούκαστλ Φώτης Ιωαννίδης, 22.000.000 ευρώ από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, 20.000.000 ευρώ από την Στουγκάρδη στην Γουέστ Χαμ Βαγγέλης Παυλίδης, 18.000.000 ευρώ από την Άλκμααρ στην Μπενφίκα Παναγιώτης Ρέτσος, 17.500.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στην Λεβερκούζεν Κωνσταντίνος Μήτρογλου 15.000.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στη Φούλαμ

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