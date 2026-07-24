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Πέτυχε το 100% του στόχου του

ΓΗΠΕΔΟ

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Πέτυχε το 100% του στόχου του

Ο Απόλλωνας ουσιαστικά «τέλειωσε» από το πρώτο παιχνίδι με τους Γεωργιανούς, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League

Η ομάδα της Λεμεσού πέρασε «αέρας» από την έδρα της Ντίλα Γκόρι επιρκατώντας με 4-0 και εξσαφαλίζοντας από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. 

Ο στόχος του Απόλλωνα ήταν εξ αρχής βεβαίως η πρόκριση. Το γεγονός ότι το κατάφερε από το πρώτο ματς, καθιστά αυτόν τον στόχο απόλυτα επιτυχημένο. 

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν τεράστια και φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Το θετικό για την ομάδα της Λεμεσού, ήταν ότι φάνηκε και στο τελικό σκορ. 

Ουσιαστικά, ο Απόλλωνας έδωσε συνέχεια στο πρώτο κιόλας φετινό παιχνίδι, της εικόνας που είχε πέρυσι με τον Λοσάδα στον πάγκο.

Από εκεί και πέρα, μπορεί πλέον να προετοιμαστεί όπως αυτό θέλει για τον επαναληπτικό, με το βλέμμα ωστόσο στον επόμενο αντίπαλο

ψ.

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ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΛΛΩΝ

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