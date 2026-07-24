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Βγαίνει το πρόγραμμα της Cyprus League By Stoiximan 2026-2027!

ΓΗΠΕΔΟ

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Βγαίνει το πρόγραμμα της Cyprus League By Stoiximan 2026-2027!

Σήμερα η κλήρωση της Cyprus League by Stoiximan 2026 - 2027.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία και θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από τον Alpha Κύπρου. 

Η έναρξη του Πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan 2026-2027 προγραμματίστηκε για το Σαββατοκύριακο 29 - 30 Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 22-23 Μαΐου 2027.

Στη Cyprus League by Stoiximan 2026-2027 θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 14 ομάδες (με αλφαβητική σειρά):

ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ, Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Krasava Eνωση Νέων Ύψωνα, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνοια Αραδίππου, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος F.C.

Τρόπος διεξαγωγής:

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Οι δεκατέσσερις ομάδες θα παίξουν στην Α' φάση σε δύο γύρους (26 αγωνιστικές).

Μετά την λήξη της Α΄ φάσης οι 14 ομάδες θα διαχωρίζονται ανάλογα με την θέση κατάταξης στον πίνακα του πρωταθλήματος σε δύο ομίλους.

Οι πρώτες έξι ομάδες θα αποτελούν τον Α όμιλο και οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες τον Β όμιλο. 

Στον Α΄ Όμιλο θα διεξάγονται διπλοί αγώνες σε δύο γύρους (10 αγωνιστικές). Στο Β΄ Όμιλο θα διεξάγονται μονοί αγώνες σε ένα γύρο (σύνολο 7 αγωνιστικές).

Οι τρεις τελευταίες ομάδες του Β' ομίλου θα υποβιβαστούν στη Β' Κατηγορία. 

 

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