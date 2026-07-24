Απόλλων: «Δήλωσε παρών στο ιστορικό αυτό ραντεβού»

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας μας μετά από 16 χρόνια στη Λεμεσό πλησιάζει!

Δήλωσε παρών στο ιστορικό αυτό ραντεβού, στηρίζοντας τους ποδοσφαιριστές μας να φτάσουν στην δεύτερη σερί ευρωπαϊκή τους νίκη.Γίνε μέρος της ιστορίας…με την παρουσία σου.

Τρίτη στις 20:00… στο δικό μας σπίτι, στην δική μας έδρα!Εξασφάλισε το εισιτήριο σου εδώ https://tickets.apollon.com.cy