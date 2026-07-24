Ολυμπιακός: Νέο τεστ με την Αντβέρπ

Ένα ακόμα δυνατό φιλικό παιχνίδι δίνει απόψε (20:00, COSMOTESPORT 1) ο Ολυμπιακός, κόντρα στην Αντβέρπ, στο Bosuil Stadium της Αμβέρσας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει τις δοκιμές και θα βγάλει τα συμπεράσματά για την κατάσταση των «ερυθρόλευκων», ενόψει των επίσημων αγώνων με τη Ναϊμέγκεν στις αρχές Αυγούστου.

Στο προηγούμενο φιλικό, πήραν χρόνο συμμετοχής οι Μπάλσα Πόποβιτς και Ζοέλ Ρόκα, ενώ αναμένεται να παίξουν και σήμερα.

Το Σάββατο, εξάλλου, ο Ολυμπιακός θα δώσει και το τελευταίο του φιλικό στην Ολλανδία, απέναντι στην Άλκμααρ στις 16:00, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

sdna.gr