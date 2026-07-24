Όσο απλό όσο φαίνεται για την ΑΕΚ...

Η πραγματικότητα είναι αυτή... Όπως πήγαινε το παιχνίδι στην «Αρένα», όποια ομάδα έβρισκε το γκολ, θα έπαιρνε και την νίκη.

Δυστυχώς για την ΑΕΚ, αυτό το έκανε η Μπεϊτάρ η οποία έχει πλέον το προβάδισμα της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Λάρνακας σε καμία περίπτωση δεν «τέλειωσε». Η ΑΕΚ έδειξε πως έχει την ποιότητα να ανατρέψει το σκηνικό εκτός έδρας και να πάρει αυτή την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το διάστημα στο οποίο αναφέρθηκε η Ιταλός τεχνικός, δηλαδή το πρώτο περίπου ημίωρο της αναμέτρησης, η ΑΕΚ όντως ήταν εξαιρετική. Εκεί θα μπορούσε πολύ έυκολα να πετύχει ένα γκολ και τότε τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά. Αυτό δεν έγινε συνεπώς οι Λαρνακείς πάνε στην Ρουμανία για να το γυρίσουν.

Για να βρουν γκολ, να κάνουν αυτό που δεν έγινε στην Λάρνακα, τόσο απλό.

Α.Ψ