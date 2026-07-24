Αυτός ο Ζάζα και στο «Αλφαμέγα»

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο αποθέωσε τον Ζάζα ο οποίος ομολογουμένως ήταν εξαιρετικός στο εκτός έδρας ματς των κυπελλούχων με την Χάιντουλ.

Ο Βραζιλιάνος αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τον αντίπαλο, ωστόσο ότι δημιούργησε δεν κατέληξε σε γκολ.

Πότε η δικιά του αστοχία και πότε των συμπαικτών του, ήταν αυτά που στέρησαν στους Παφίτες ένα γκολ που η αλήθεια άξιζαν εκτός έδρας.

Από εκεί και πέρα, ό,τι έγινε έγινε... Η Πάφος καλείται να κάνει μία τεράστια ανατροπή στο Κολόσσι και με τέτοιον Ζάζα μπροστάρη, έχει πιθανότητες.

Α.Ψ