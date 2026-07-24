Αυτός ο Ζάζα και στο «Αλφαμέγα»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Βραζιλιάνος έκανε σούπερ παιχνίδι στο Σπλιτ παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετό για να φύγει από την Κροατία με αποτέλεσμα η Πάφος
Ο Ρικάρντο Σα Πίντο αποθέωσε τον Ζάζα ο οποίος ομολογουμένως ήταν εξαιρετικός στο εκτός έδρας ματς των κυπελλούχων με την Χάιντουλ.
Ο Βραζιλιάνος αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τον αντίπαλο, ωστόσο ότι δημιούργησε δεν κατέληξε σε γκολ.
Πότε η δικιά του αστοχία και πότε των συμπαικτών του, ήταν αυτά που στέρησαν στους Παφίτες ένα γκολ που η αλήθεια άξιζαν εκτός έδρας.
Από εκεί και πέρα, ό,τι έγινε έγινε... Η Πάφος καλείται να κάνει μία τεράστια ανατροπή στο Κολόσσι και με τέτοιον Ζάζα μπροστάρη, έχει πιθανότητες.
Α.Ψ