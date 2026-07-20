Από το 1 έως το 790, οι αριθμοί της παγκόσμιας πρωταθλήτρια Ισπανίας

Η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή, με το ίδιο σκορ (1-0)και τον ίδιο τρόπο (παράταση) που είχε επικρατήσει της Ολλανδίας το 2010 στον πρώτο τίτλο στη Νότια Αφρική και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Αυτοί είναι οι αριθμοί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, όπως τους παρουσιάζει η FIFA:

790- Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε 790 πάσες, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ για τις περισσότερες που έχει καταγράψει ποτέ παίκτης σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε 638 επιτυχημένες πάσες στο Κατάρ 2022, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε πετύχει ο Τσάβι στη Νότια Αφρική 2010 (599). Οι πλησιέστεροι αντίπαλοι του Ρόδρι στη Βόρεια Αμερική ήταν ο Πάου Κουμπάρσι (668) και ο Άιμερικ Λαπόρτ (618).

750- Οι Ισπανοί αμυντικοί Μαρκ Κουκουρέγια και Πάου Κουμπάρσι έπαιξαν 750 λεπτά , ο μεγαλύτερος αριθμός μεταξύ των παικτών εκτός τερματοφυλάκων μαζί με τον μέσο της Αργεντινής, Άλεξις Μακ Άλιστερ.

58- Ο Μικέλ Ογιαλθάμπαλ προκάλεσε 58 λάθη - περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Ο 29χρονος επιθετικός ακολουθήθηκε από τον συμπαίκτη του στην Ισπανία, Πέδρι, και τον Νέιλ Ελ Αιναουί του Μαρόκου (και οι δύο από 51). Ο Ντάνι Όλμο άσκησε τις περισσότερες αμυντικές πιέσεις (305).

38- Η νίκη της Ισπανίας στο στάδιο New York New Jersey την άφησε αήττητη σε 38 αγώνες -ένα νέο διεθνές ρεκόρ. Από την ήττα με 1-0 από την Κολομβία τον Μάρτιο του 2024, η La Roja έχει κερδίσει 29 παιχνίδια και έχει φέρει εννέα ισοπαλίες. Η Ιταλία είχε 37 αγώνες χωρίς ήττα από το 2018 έως το 2021.

35- Ο Λαμίν Γιαμάλ ολοκλήρωσε τις περισσότερες ντρίμπλες σε αυτό το τουρνουά (35). Ακολουθήθηκε από τον Γάλλο Κιλιάν Μπαπέ (28), τον Αργεντινό Λιονέλ Μέσι (25), τον Βραζιλιάνο Βινίσιους Τζούνιορ (23) και τον Βέλγο Ζερέμι Ντόκου (21). Ο Ντιέγκο Μαραντόνα κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες σε μία διοργάνωση (53 στο Μεξικό το 1986). Ο Μέσι έχει τις περισσότερες αυτόν τον αιώνα (46 στη Βραζιλία το 2014).

19-Ο Λαμίν Γιαμάλ, στα 19 χρόνια και έξι ημέρες, έγινε ο τέταρτος νεότερος παίκτης που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μόνο ο 18χρονος Ιταλός αμυντικός Τζουζέπε Μπεργκόμι και οι 17χρονοι Βραζιλιάνοι Πελέ και Ρονάλντο ήταν νεότεροι. Ο Μπεργκόμι είχε το κωμικό παρατσούκλι «Ο Θείος» επειδή, παρά την ηλικία του, είχε πυκνό μουστάκι! Ο Πάου Κουμπάρσι, στα 19 χρόνια και 178 ημέρες, κατέλαβε την έβδομη θέση στη λίστα, μία θέση πάνω από τον Κιλιάν Μπαπέ.

14- Η Ισπανία σκόραρε 14 φορές σε αυτό το τουρνουά. Ήταν τρεις περισσότερες από το ρεκόρ της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό το 1986 (με 11), και έξι περισσότερες από ό,τι κατάφερε στην το 2010 (8 γκολ).

7-Η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο με επτά συνεχόμενες νίκες. Μόνο η Βραζιλία, με 11 από το 2002 έως το 2006, κατάφερε περισσότερες συνεχόμενες νίκες.

6- Ο Ουνάι Σίμον κράτησε επτά φορές την εστία του ανέπαφη σε οκτώ αγώνες – τα περισσότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Το επόμενο καλύτερο ήταν πέντε, με τον Ολλανδό Γιαν Γιόνγκμπλεντ το 1974, τον Ιταλό Βάλτερ Ζένγκα το 1990, τον Βραζιλιάνο Ταφαρέλ το 1994, τον Γάλλο Φαμπιέν Μπαρτέζ το 1998, τον Γερμανό Όλιβερ Καν το 2002, τον Ιταλό Τζανλουίτζι Μπουφόν το 2006 και τον Ισπανό Ίκερ Κασίγιας το 2010. Ο Σίμον, ο οποίος δέχθηκε ένα γκολ στην τελευταία του εμφάνιση στο Κατάρ 2022, σημείωσε νέο ρεκόρ για το μη δεχόμενο γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο: 650 λεπτά μέχρι που τελικά ηττήθηκε από τον Βέλγο Σαρλ Ντε Κετελάερε στα προημιτελικά. Ο Ιταλός Βάλτερ Τζένγκα το κράτησε στα 517 λεπτά.

5-Ο Μίκελ Ογιαρθαμπάλ σκόραρε πέντε φορές σε αυτό το τουρνουά, ισοφαρίζοντας το ισπανικό ρεκόρ για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Εμίλιο Μπουτραγκένιο σκόραρε πέντε γκολ στο Μεξικό το 1986 και ο Νταβίντ Βίγια ακολούθησε το ίδιο στη Νότια Αφρική το 2010.

2- Ο Φέραν Τόρες έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε το νικητήριο γκολ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Μάριο Γκέτσε για τη Γερμανία το 2014. Συνολικά, ήταν ο πέμπτος παίκτης που μπήκε από τον πάγκο σε τέτοιο αγώνα και σκόραρε - ο Ολλανδός Ντικ Νανίνγκα, ο Ιταλός Αλεσάντρο Αλτομπέλι και ο Δυτικογερμανός Ρούντι Φόλερ το έκαναν επίσης - με τέσσερις, περιέργως, να το κάνουν εναντίον της Αργεντινής.

1-Η Ισπανία δέχτηκε μόνο ένα γκολ, τα λιγότερα που δέχτηκε ποτέ ομάδα σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Γαλλία το 1998, η Ιταλία το 2002 και η ίδια η Ισπανία το 2010 είχαν δεχθεί δύο.