Η ιστορική σύγκριση Πελέ και Μέσι, δεν... βγάζει νικητή

Είναι ο Λιονέλ Μέσι ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Πελέ; Όπως και στο αντίστοιχο... μπασκετικό ερώτημα, σχετικά με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για το NBA, δεν υπάρχει ασφαλής και εμπεριστατωμένη απάντηση, δεδομένου ότι η οποιαδήποτε σύγκριση δεν βασίζεται σε ομοιογενή δεδομένα.

Με... αφετηρία το δεδομένο πως είναι άσκοπο να συγκρίνουμε δύο εποχές, η τρίτη εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι σε τελικό Μουντιάλ στα 39 του χρόνια, μετά τον θρίαμβο του 2022 στο Κατάρ, όντας ήδη στο λυκόφως της εξαιρετικής του καριέρας, μαρτυρά μια αξιοσημείωτη μακροζωία στο υψηλότερο επίπεδο, χαρίζοντας στον Αργεντινό μια μοναδική θέση.

Ωστόσο, ο Πελέ παραμένει ο μόνος παίκτης που έχει αναδειχθεί τρεις φορές πρωταθλητής κόσμου.

Το 1958, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έμεινε άναυδος από την ιδιοφυΐα του 17χρονου Πελέ, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ στον ημιτελικό εναντίον της Γαλλίας (5-2) και δύο γκολ στον τελικό εναντίον της Σουηδίας (5-2).

Το 1962, η Βραζιλία διατήρησε το στέμμα της, σχεδόν χωρίς αυτόν, καθώς έπαιξε μόνο... 1,5 αγώνα λόγω τραυματισμού. Ο Πελέ, του οποίου η καριέρα λέγεται ότι βρισκόταν σε φθίνουσα πορεία —σε ηλικία 29 ετών, όταν κάποιος θεωρείται μεγάλος στο ποδόσφαιρο— επέστρεψε στην κορυφή το 1970, οδηγώντας μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στα χρονικά, στην νίκη επί της Ιταλίας στον τελικό (4-1).

Ο Λιονέλ Μέσι έχει αγωνισθεί σε τρεις τελικούς, χάνοντας τον πρώτο το 2014 από την Γερμανία (1-0 μετά την παράταση).

Ενώ το 2022 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον θρίαμβο επί της Γαλλίας, σκοράροντας δύο φορές και στην συνέχεια ευστοχώντας σε πέναλτι (3-3 μετά την παράταση, 4-2 στα πέναλτι), τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν σχεδόν... αόρατος στον τελικό εναντίον της Ισπανίας, η οποία του στέρησε έναν δεύτερο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ρεκόρ

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης που αγωνίσθηκε σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ένα κατόρθωμα που αργότερα ισοφάρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και σημείωσε πολλά ατομικά ρεκόρ, αν και βραχύβια. Με οκτώ γκολ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, έγινε προσωρινά ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 21 γκολ, ένα ρεκόρ που τελικά έχασε από τον Κιλιάν Μπαπέ (22), ο οποίος σημείωσε 10 γκολ στην εφετινή διοργάνωση. Ο Μέσι έχει επίσης 12 ασίστ σε τελική φάση Μουντιάλ, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον.

Σε τέσσερις συμμετοχές σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Πελέ δεν κατάφερε να καταρρίψει κανένα ρεκόρ. Αλλά παραμένει μέχρι σήμερα ο νεότερος παίκτης που έχει κατακτήσει Παγκόσμιο Κύπελλο σε ηλικία 17 ετών και 249 ημερών.

Η επιρροή

Θα είχε κερδίσει η Βραζιλία χωρίς τον Πελέ το 1958 και το 1970; Ίσως. Άλλωστε, κέρδισαν τον τίτλο το 1962 με ελάχιστη ή καθόλου συμμετοχή του. Και ενώ η βραζιλιάνικη ιδιοφυΐα ήταν καθοριστική στις άλλες δύο νικηφόρες εκστρατείες, περιβαλλόταν από «καλλιτέχνες» όπως ο Γκαρίντσα, ο Βαβά, ο Ριβελίνο και ο Τοστάο, όλοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις επιτυχίες της «σελεσάο».

Θα είχε κερδίσει η Αργεντινή το 2022 και θα είχε φτάσει στον τελικό το 2026 χωρίς τον Μέσι; Σίγουρα όχι.

Η συμβολή του όσον αφορά στα γκολ, και ιδιαίτερα ο ρόλος του ως ηγέτη, σχεδόν «γκουρού» σε μια ομάδα που είναι αποκλειστικά αφοσιωμένη σε αυτόν, καταδεικνύει πόσο πολύ, τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα, εξαρτώνται απ' αυτόν.

Αυτό που αποκαλύπτει η μακροζωία του Μέσι είναι ότι δεν είναι απολύτως συνώνυμη με την παρακμή, αφού ακριβώς όταν δεν θεωρείτο πλέον πραγματικά ικανός να σφυρηλατήσει το πεπρωμένο του σε μια διοργάνωση που ήταν σχεδόν... καταραμένη για αυτόν, το πέτυχε.

Έπρεπε να περιμένει μέχρι τα 35 χρόνια του για να σκοράρει το πρώτο του γκολ σε έναν αγώνα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, στην «φάση των 16». Ένα σημείο καμπής που τον μεταμόρφωσε, οδηγώντας τον στον θρίαμβο, τρεις αγώνες αργότερα.

Το Μουντιάλ του 2026, χαρακτηρίσθηκε ακόμη περισσότερο από την επιρροή του Μέσι, με θαύματα να συμβαίνουν επανειλημμένα σε εντυπωσιακά τελειώματα, χάρη στο αριστερό του πόδι. Αλλά στον τελικό, η επίδρασή του εξουδετερώθηκε εντελώς από την Ισπανία.

Η κληρονομιά

Όταν ανέβηκε στην παγκόσμια σκηνή, ο Πελέ ενσάρκωσε τον νεωτερισμό στο ποδόσφαιρο και έγινε ο πρώτος σούπερ σταρ του λαοφιλέστερου παιχνιδιού.

Μέσω του ελέγχου της μπάλας, της δημιουργικότητας και της ικανότητάς του στο σκοράρισμα, σχεδόν μόνος του συμβόλισε το βραζιλιάνικο στυλ που θα γινόταν το σημείο αναφοράς για το όμορφο ποδόσφαιρο για αρκετές δεκαετίες, πριν ξεθωριάσει.

Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Ροναλντίνιο... Πολλοί παρουσιάσθηκαν στην αρχή της καριέρας τους ως «ο νέος Πελέ». Ο Λιονέλ Μέσι, ωστόσο, έπρεπε να ζήσει στην... σκιά του Ντιέγκο Μαραντόνα και του πήρε χρόνο για να ξεφύγει από αυτήν παίζοντας για την Αργεντινή, επειδή ήταν η πρώτη φορά που με την Μπαρτσελόνα έγινε ο καλύτερος παίκτης της εποχής του. Εκτός από το τεράστιο ταλέντο τους, αυτό που συνδέει επίσης τους Μέσι, Πελέ και Μαραντόνα είναι το μέτριο ύψος τους (σ.σ. 1,70 μ., 1,64 μ. και 1,73 μ., αντίστοιχα).

Ωστόσο, ο «Pulga» κατάφερε να κυριαρχήσει στο παιχνίδι, σε μια εποχή που ο αθλητισμός έχει γίνει πρωταρχικός στο ποδόσφαιρο, με την ταχύτητα εκτέλεσης και τα άριστα τελειώματά του, να τον καθιστούν πρότυπο για μια ολόκληρη γενιά ταλαντούχων παικτών.