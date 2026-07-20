Κλοπ: «Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και τη ζωή μου»

Επιστρέφει στους πάγκους ο Γιούργκεν Κλοπ, αναλαμβάνοντας την εθνική Γερμανίας η οποία θα είναι η πρώτη ομάδα που θα καθοδηγήσει σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ σε δηλώσεις που παραχώρησε τόνισε ότι διευθετήθηκαν όλες οι τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Red Bull και είναι έτοιμος για το νέο βήμα στην καριέρα του.

«Λύθηκε το θέμα με την Red Bull και οφείλω να την ευχαριστήσω για τη στάση της. Ποτέ δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα και το θέμα τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα θα επιστρέψω στο Βερολίνο για να προχωρήσει η διαδικασία με την ομοσπονδία, να υπογράψω το συμβόλαιο και ν' ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.