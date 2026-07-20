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Αρχίζει έρευνα κατά της Αργεντινής για τα επεισόδια στον τελικό η FIFA

ΓΗΠΕΔΟ

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Αρχίζει έρευνα κατά της Αργεντινής για τα επεισόδια στον τελικό η FIFA

Σύμφωνα με το Sky Sports

Η FIFA, σύμφωνα με το Sky Sports, θα ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται αρκετά μέλη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που έχασε (1-0 στην παράταση) από την Ισπανία. 

Η FIFA-όπως αναφέρεται- θα αναλύσει τις αναφορές των διαιτητών και τα πλάνα του αγώνα πριν αποφασίσει εάν θα επιβάλει κυρώσεις.

Μεταξύ των περιστατικών που θα εξεταστούν είναι η αποβολή του Λεάντρο Παρέδες για βίαιη συμπεριφορά μετά το τελικό σφύριγμα, μετά την εμπλοκή του σε καβγά με Ισπανούς παίκτες. 

Επίσης, υπό εξέταση είναι οι ενέργειες του Ναουέλ Μολίνα, ο οποίος γρονθοκόπησε τον Ρόδρι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, και η φερόμενη εμπλοκή του βοηθού προπονητή Ρομπέρτο ​​Αγιάλα στις συμπλοκές, συγκεκριμένα ένα σπρώξιμο που φέρεται να έκανε στον Ντάνι Όλμο.

Εκτός από αυτά τα περιστατικά, η FIFA θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά την τελετή απονομής του τροπαίου, καθώς αρκετοί παίκτες γύρισαν την πλάτη τους ενώ η Ισπανία σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο, μια χειρονομία που έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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