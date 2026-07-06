ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κύπελλο Πάφου» Σπόρτιγκ: Νικητής ο Ανδρέας Βασιλείου μετά από μπαράζ και σουτ οφ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κύπελλο Πάφου» Σπόρτιγκ: Νικητής ο Ανδρέας Βασιλείου μετά από μπαράζ και σουτ οφ

Ανδρέας Βασιλείου και Χάρης Κωνσταντίνου ισοβάθμησαν και στον αγώνα Μπαράζ με 20/25 και έτσι η νίκη κρίθηκε σε αγώνα σιουτ όφ

Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα, που είχε ως αποτέλεσμα την ισοβαθμία τριών σκοπευτών στην πρώτη θέση, ο Ανδρέας Βασιλείου της ΣΚΟΛΑΡ, κέρδισε το «Κύπελλο Πάφου» Σπόρτιγκ, το οποίο διεξήχθη χθες Κυριακή 5 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Λάρνακας.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα, οι Ανδρέας Βασιλείου της ΣΚΟΛΑΡ, Χάρης Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ και Γιάννος Ιωάννου της ΣΚΟΕΠΑ, ισοβάθμησαν με 89/100 και έτσι οδηγήθηκαν στη διαδικασία Μπαράζ για να κριθούν οι τρείς πρώτες θέσεις.

Ανδρέας Βασιλείου και Χάρης Κωνσταντίνου ισοβάθμησαν και στον αγώνα Μπαράζ με 20/25 και έτσι η νίκη κρίθηκε σε αγώνα σιουτ όφ, όπου ο Βασιλείου επικράτησε του αντιπάλου του με 2-1, εξασφαλίζοντας τη νίκη. Ο Κωνσταντίνου κατέλαβε τη δεύτερη θέση και ο Ιωάννου την τρίτη, αφού στον αγώνα Μπαράζ είχε 18/25.

Την τέταρτη θέση στη Γενική Κατάταξη κατέκτησε ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους του ΣΚΟΠΑΦ με 88/100, ενώ άλλοι 5 σκοπευτές ισοβάθμησαν με 86/100. Την πέμπτη θέση εξασφάλισε ο Χαράλαμπος Χ’’Μιχαήλ της ΣΚΟΑΜ και την έκτη ο Ηλίας Ηλία της ΣΚΟΛΕΥ επίσης με 86/100.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Χρίστος Ιωάννου της ΣΚΟΛΕΜ με 86/100. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Αγαθοκλής Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ επίσης με 86/100 και την τρίτη ο Γρηγόρης Γρηγορίου της ΣΚΟΚΕΡ με 82/100.

Στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Άκης Στεφανίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 83/100, τη δεύτερη ο Νίκος Προκοπίου της ΣΚΟΛΕΜ με 82/100 και την τρίτη ο Γιάννος Κατάσκοπος της ΣΚΟΚΕΡ με 81/100.

Στη Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Ντίνος Ανδρέου της ΣΚΟΚΕΡ με 80/100. Δεύτερος κατετάγη ο Λουκάς Λουκά της ΣΚΟΛΕΥ με 79/100 και τρίτος ο Ανδρέας Τούμπας της ΣΚΟΛΕΜ με 77/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ντίνος Ανδρέου της ΣΚΟΚΕΡ με 80/100, τη δεύτερη ο Χρίστος Νέστωρος της ΣΚΟΛΕΥ με 79/100 και την τρίτη ο Αντώνης Χ. Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΜ με 77/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Κώστας Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΑΡ με 78/100. Δεύτερος κατετάγη ο Μίκης Φυλακτού της ΣΚΟΛΕΥ με 71/100 και τρίτος ο Χριστάκης Βαγιανός της ΣΚΟΛΑΡ με 69/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 73/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Χρίστος Γιωργαλλής της ΣΚΟΕΠΑ με 76/100. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μάριος Τζαπούρας της ΣΚΟΚΕΡ με 75/100 και την τρίτη ο Γιάροσλαβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 65/100.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Αντιπρόεδρος του ΣΚΟΠΑΦ και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΚ Αγαθοκλής Κωνσταντίνου, ο Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου και Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας, η οποία φιλοξένησε τη διοργάνωση Κώστας Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκοπευτικού Ομίλου Πάφου Νεόφυτος Κωνσταντίνου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OVERALL

1.    Ανδρέας Βασιλείου                       ΣΚΟΛΑΡ          89/100 + 20 + 2

2.    Χάρης Κωνσταντίνου                    ΣΚΟΛΕΜ         89/100 + 20 + 1

3.    Γιάννος Ιωάννου                            ΣΚΟΕΠΑ          89/100 + 18

4.    Ροδοσθένης Ροδοσθένους           ΣΚΟΠΑΦ         88/100

5.    Χαράλαμπος Χ’’ Μιχαήλ               ΣΚΟΑΜ           86/100

6.    Ηλίας Ηλία                                       ΣΚΟΛΕΥ          86/100

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.    Χρίστος Ιωάννου                            ΣΚΟΛΕΜ         86/100

2.    Αγαθοκλής Κωνσταντίνου            ΣΚΟΠΑΦ         86/100

3.    Γρηγόρης Γρηγορίου                     ΣΚΟΚΕΡ            82/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.    Άκης Στεφανίδης                            ΣΚΟΛΕΥ          83/100

2.    Νίκος Προκοπίου                            ΣΚΟΛΕΜ        82/100

3.    Γιάννος Κατάσκοπος                      ΣΚΟΚΕΡ          81/100

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.    Ντίνος Ανδρέου                              ΣΚΟΚΕΡ          80/100

2.    Λούκας Λουκά                                 ΣΚΟΛΕΥ          79/100

3.    Ανδρέας Τούμπας                          ΣΚΟΛΕΜ          77/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1.    Ντίνος Ανδρέου                              ΣΚΟΚΕΡ          80/100

2.    Χρίστος Νέστωρος                         ΣΚΟΛΕΥ          79/100

3.    Αντώνης Χ. Αντωνίου                    ΣΚΟΛΕΜ         77/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1.    Κώστας Κωνσταντίνου                  ΣΚΟΛΑΡ          78/100

2.    Μίκης Φυλακτού                            ΣΚΟΛΕΥ          71/100

3.    Χριστάκης Βαγιανός                      ΣΚΟΛΑΡ          69/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1.    Ανδρέας Κατζιανής                        ΣΚΟΑΜ          73/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1.    Χρίστος Γιωργαλλής                      ΣΚΟΕΠΑ         76/100

2.    Μάριος Τζιαπούρας                      ΣΚΟΚΕΡ          75/100

3.    Γιάροσλαβ Νόβικοφ                      ΣΚΟΛΕΜ        65/100

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μερίνο τέζαρε Πορτογαλία και Κριστιάνο στο 90+1΄ και η Ισπανία πάει στους 8!

World Cup 2026

|

Category image

Μαϊάμι Χιτ: Η φανέλα του Γιάννη κυκλοφόρησε σε 15 σχέδια και επικρατεί ήδη τρέλα!

NBA

|

Category image

Τώρα το σκέφτεται και η Αγγλία: Το σενάριο της έφεσης για την κόκκινη του Κουάνσα!

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε με ήττα από τη Γερμανία η Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Ψηλά στη λίστα της Μίλαν λόγω… Αμορίμ ο Καρέτσας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπακς σε Γιάννη: «Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι»

NBA

|

Category image

Η αντίδραση που έψαχνε η Κύπρος ήρθε με εμφατική νίκη!

Φούτσαλ

|

Category image

Επίσημο το «μπαμ»: Οι Χιτ ανακοίνωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με… αύρα GTA Vice City!

NBA

|

Category image

Το «αντίο» του Γιάννη στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο!

NBA

|

Category image

Λαγιούνι: «Όταν παίξαμε μαζί είπα ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτή την ομάδα»

ΑΕΚ

|

Category image

Την Τρίτη το κρίσιμο ραντεβού Ολυμπιακού με Παπανικολάου - Τι ισχύει για Γουόκαπ και Dubai BC

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛίστας ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Υποδοχή ηρώων στο Πράσινο Ακρωτήρι!

World Cup 2026

|

Category image

Έρχεται και σηκωνει μανίκια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στο κενό η έφεση των Βέλγων, οριστικά με Μπάλογκαν οι ΗΠΑ στο ματς των «16»!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη