«Κύπελλο Πάφου» Σπόρτιγκ: Νικητής ο Ανδρέας Βασιλείου μετά από μπαράζ και σουτ οφ

Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα, που είχε ως αποτέλεσμα την ισοβαθμία τριών σκοπευτών στην πρώτη θέση, ο Ανδρέας Βασιλείου της ΣΚΟΛΑΡ, κέρδισε το «Κύπελλο Πάφου» Σπόρτιγκ, το οποίο διεξήχθη χθες Κυριακή 5 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Λάρνακας.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα, οι Ανδρέας Βασιλείου της ΣΚΟΛΑΡ, Χάρης Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ και Γιάννος Ιωάννου της ΣΚΟΕΠΑ, ισοβάθμησαν με 89/100 και έτσι οδηγήθηκαν στη διαδικασία Μπαράζ για να κριθούν οι τρείς πρώτες θέσεις.

Ανδρέας Βασιλείου και Χάρης Κωνσταντίνου ισοβάθμησαν και στον αγώνα Μπαράζ με 20/25 και έτσι η νίκη κρίθηκε σε αγώνα σιουτ όφ, όπου ο Βασιλείου επικράτησε του αντιπάλου του με 2-1, εξασφαλίζοντας τη νίκη. Ο Κωνσταντίνου κατέλαβε τη δεύτερη θέση και ο Ιωάννου την τρίτη, αφού στον αγώνα Μπαράζ είχε 18/25.

Την τέταρτη θέση στη Γενική Κατάταξη κατέκτησε ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους του ΣΚΟΠΑΦ με 88/100, ενώ άλλοι 5 σκοπευτές ισοβάθμησαν με 86/100. Την πέμπτη θέση εξασφάλισε ο Χαράλαμπος Χ’’Μιχαήλ της ΣΚΟΑΜ και την έκτη ο Ηλίας Ηλία της ΣΚΟΛΕΥ επίσης με 86/100.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Χρίστος Ιωάννου της ΣΚΟΛΕΜ με 86/100. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Αγαθοκλής Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ επίσης με 86/100 και την τρίτη ο Γρηγόρης Γρηγορίου της ΣΚΟΚΕΡ με 82/100.

Στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Άκης Στεφανίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 83/100, τη δεύτερη ο Νίκος Προκοπίου της ΣΚΟΛΕΜ με 82/100 και την τρίτη ο Γιάννος Κατάσκοπος της ΣΚΟΚΕΡ με 81/100.

Στη Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Ντίνος Ανδρέου της ΣΚΟΚΕΡ με 80/100. Δεύτερος κατετάγη ο Λουκάς Λουκά της ΣΚΟΛΕΥ με 79/100 και τρίτος ο Ανδρέας Τούμπας της ΣΚΟΛΕΜ με 77/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ντίνος Ανδρέου της ΣΚΟΚΕΡ με 80/100, τη δεύτερη ο Χρίστος Νέστωρος της ΣΚΟΛΕΥ με 79/100 και την τρίτη ο Αντώνης Χ. Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΜ με 77/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Κώστας Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΑΡ με 78/100. Δεύτερος κατετάγη ο Μίκης Φυλακτού της ΣΚΟΛΕΥ με 71/100 και τρίτος ο Χριστάκης Βαγιανός της ΣΚΟΛΑΡ με 69/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 73/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Χρίστος Γιωργαλλής της ΣΚΟΕΠΑ με 76/100. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μάριος Τζαπούρας της ΣΚΟΚΕΡ με 75/100 και την τρίτη ο Γιάροσλαβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 65/100.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Αντιπρόεδρος του ΣΚΟΠΑΦ και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΚ Αγαθοκλής Κωνσταντίνου, ο Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου και Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας, η οποία φιλοξένησε τη διοργάνωση Κώστας Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκοπευτικού Ομίλου Πάφου Νεόφυτος Κωνσταντίνου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OVERALL

1. Ανδρέας Βασιλείου ΣΚΟΛΑΡ 89/100 + 20 + 2

2. Χάρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΜ 89/100 + 20 + 1

3. Γιάννος Ιωάννου ΣΚΟΕΠΑ 89/100 + 18

4. Ροδοσθένης Ροδοσθένους ΣΚΟΠΑΦ 88/100

5. Χαράλαμπος Χ’’ Μιχαήλ ΣΚΟΑΜ 86/100

6. Ηλίας Ηλία ΣΚΟΛΕΥ 86/100

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Χρίστος Ιωάννου ΣΚΟΛΕΜ 86/100

2. Αγαθοκλής Κωνσταντίνου ΣΚΟΠΑΦ 86/100

3. Γρηγόρης Γρηγορίου ΣΚΟΚΕΡ 82/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Άκης Στεφανίδης ΣΚΟΛΕΥ 83/100

2. Νίκος Προκοπίου ΣΚΟΛΕΜ 82/100

3. Γιάννος Κατάσκοπος ΣΚΟΚΕΡ 81/100

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Ντίνος Ανδρέου ΣΚΟΚΕΡ 80/100

2. Λούκας Λουκά ΣΚΟΛΕΥ 79/100

3. Ανδρέας Τούμπας ΣΚΟΛΕΜ 77/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Ντίνος Ανδρέου ΣΚΟΚΕΡ 80/100

2. Χρίστος Νέστωρος ΣΚΟΛΕΥ 79/100

3. Αντώνης Χ. Αντωνίου ΣΚΟΛΕΜ 77/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Κώστας Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 78/100

2. Μίκης Φυλακτού ΣΚΟΛΕΥ 71/100

3. Χριστάκης Βαγιανός ΣΚΟΛΑΡ 69/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1. Ανδρέας Κατζιανής ΣΚΟΑΜ 73/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Χρίστος Γιωργαλλής ΣΚΟΕΠΑ 76/100

2. Μάριος Τζιαπούρας ΣΚΟΚΕΡ 75/100

3. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 65/100