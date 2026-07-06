Φεύγει ένας πρωταθλητής του 2023 από τον Άρη

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Άρη ο Άλεξ Μουσούντα, έπειτα από πέντε χρόνια, διάστημα στο οποίο κατέκτησε πρωτάθλημα, σούπερ καπ και έζησε τις πρώτες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας της Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γκαμπονέζος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ και την Χάποελ Πέταχ Τίκβα.

H ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Άλεξ Μουσούντα.

Ο 25χρονος μέσος από την Γκαμπόν εντάχθηκε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2021 και είχε σημαντική συνεισφορά στις επιτυχίες της. Με τη φανέλα του Άρη αναδείχτηκε πρωταθλητής τη σεζόν 2022-23, κατέκτησε το Σούπερ Καπ του 2023 και αγωνίστηκε με την ομάδα μας στους ομίλους του Europa League.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, ο διεθνής μέσος κατέγραψε 16 συμμετοχές πετυχαίνοντας ένα γκολ. Τον Φεβρουάριο είχε παραχωρηθεί δανεικός μέχρι το τέλος της περιόδου, στην Ισραηλινή Hapoel Petah Tikva.

Συνολικά, ο Μουσούντα αγωνίστηκε σε 102 επίσημους αγώνες με τη φανέλα του Άρη σε εγχώριες και Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σκοράροντας 2 γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Ευχαριστούμε τον Άλεξ Μουσούντα για τον επαγγελματισμό του, καθώς και για την πολυετή και σημαντική προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».