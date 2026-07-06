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Moυντιάλ: Πρώτη φορά τρεις παίκτες στα 7 γκολ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Moυντιάλ: Πρώτη φορά τρεις παίκτες στα 7 γκολ!

Ιστορική μάχη για το Χρυσό Παπούτσι

Η ιστορία γράφεται μπροστά στα μάτια μας στο Μουντιάλ 2026! Για πρώτη φορά από την καθιέρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τρεις ποδοσφαιριστές βρίσκονται ταυτόχρονα στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ έχοντας πετύχει από επτά γκολ, μετατρέποντας τη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι σε μία από τις πιο συναρπαστικές όλων των εποχών.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας φιγουράρουν ο Κιλιάν Εμπαπέ με τη Γαλλία, ο Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή και ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Νορβηγία. Ο τελευταίος έφτασε στα επτά τέρματα χάρη στο εντυπωσιακό του νταμπλ απέναντι στη Βραζιλία, οδηγώντας τη χώρα του για πρώτη φορά στα προημιτελικά ενός Μουντιάλ.

Ακριβώς πίσω τους βρίσκεται ο Χάρι Κέιν με έξι γκολ. Ο αρχηγός της Αγγλίας σκόραρε ξανά απέναντι στο Μεξικό και παραμένει σε απόσταση αναπνοής, διατηρώντας ανοιχτή τη μάχη για την κορυφή όσο η διοργάνωση μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή τη φετινή διοργάνωση δεν είναι μόνο τα γκολ, αλλά το γεγονός ότι και οι τέσσερις κορυφαίοι σκόρερ αποτελούν τους ηγέτες των ομάδων τους, οδηγώντας τις με τις εμφανίσεις και τα τέρματά τους βαθιά στη διοργάνωση. Σπάνια στο παρελθόν το Χρυσό Παπούτσι συνδυάστηκε με τόσο έντονη παρουσία των ίδιων των πρωταγωνιστών στη διεκδίκηση του τροπαίου.

Η σύγκριση με τις προηγούμενες διοργανώσεις αποδεικνύει πόσο ξεχωριστό είναι το φετινό σκηνικό. Το 2022 ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε κατακτήσει την κορυφή με οκτώ γκολ, ενώ το 2018 ο Χάρι Κέιν ήταν πρώτος με έξι. Αντίστοιχα, το 2014 ο Χάμες Ροντρίγκες είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ με έξι τέρματα, ενώ το 2010 ο Τόμας Μίλερ και το 2006 ο Μίροσλαβ Κλόζε είχαν ολοκληρώσει τις διοργανώσεις με πέντε γκολ.

Το απόλυτο ιστορικό ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στον Ζιστ Φοντέν, ο οποίος σημείωσε 13 γκολ με τη Γαλλία στο Μουντιάλ του 1958. Ακολουθεί ο Σάντορ Κότσις της Ουγγαρίας με 11 γκολ το 1954, επιδόσεις που καταγράφηκαν σε εποχές με αισθητά λιγότερους αγώνες σε σχέση με το σημερινό φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες ομάδες και περισσότερα παιχνίδια.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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World Cup 2026

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