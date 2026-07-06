Πιάνουν δουλειά στον Αρχάγγελο

Μετά τις εργομετρικές εξετάσεις του Σαββατοκύριακου, σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ μαζεύονται στον Αρχάγγελο για την έναρξη της προετοιμασίας, το πρώτο σκέλος της οποίας θα πραγματοποιηθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, μέχρι τις 25 Ιουλίου, οπότε και η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό μέρος. Πρόθεση των ιθυνόντων, του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου και του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρύζα, που παρεπιμπτόντως θα παρουσιαστούν το πρωί της Τρίτης (07/07), είναι μέχρι τότε να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η εικόνα του ρόστερ.

Φυσικά, η απουσία από την Ευρώπη δίνει χρόνο για να εξεταστούν με περισσότερη άνεση κάποιες περιπτώσεις, ώστε να γίνουν οι καλύτερες επιλογές και οι γαλαζοκίτρινοι τη νέα χρονιά να μπουν σε μία πρωταγωνιστική πορεία και να διεκδικήσουν πράγματα. Πάντως, στη νέα προσπάθεια συνεχίζει να είναι συμμέτοχος και ο κόσμος της ομάδας, με την πώληση των διαρκείας να έχει ξεπεράσει ήδη τις 6.000. Εξάλλου, πέρα από το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια για να ξεφύγει ο ΑΠΟΕΛ από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, είναι και μια χρονιά-ορόσημο, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων ύπαρξης.