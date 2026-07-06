«Μακάρι να ήμουν κι εγώ στους δρόμους και να γιόρταζα»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με δύο γκολ υπέγραψε την ιστορική πρόκριση της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το 2-1 επί της Βραζιλίας. Ο φορ της Σίτι, που έφτασε τα επτά γκολ στο Μουντιάλ, δεν έκρυψε πως θα ήθελε να είναι δρόμους και να πανηγυρίζει με τους συμπατριώτες του.

«Μακάρι να ήμουν σε αυτούς τους δρόμους. Μακάρι να συμμετείχα σε αυτό. Όλοι πρέπει να διασκεδάσουν. Όλη η Νορβηγία πρέπει να διασκεδάσει. Είναι μια από τις πιο… άρρωστες μέρες στην ιστορία της Νορβηγίας. Απλά πρέπει να το απολαύσεις, γιατί αυτό που κάναμε ήταν… άρρωστο», ανέφερε.

Παράλληλα, έδειξε και τη συμπαράστασή του στους απογοητευμένους Βραζιλιάνους. «Πρέπει να συνεχίσετε να στηρίζετε, γιατί η Βραζιλία θα έπρεπε να είναι... Η Βραζιλία θα έπρεπε να περάσει, ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό έθνος και θα έπρεπε να είναι στα ημιτελικά, θα έπρεπε να είναι στον τελικό», είπε.