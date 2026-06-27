Το ΑΠΟΕΛ πήρε προβάδισμα – Τέσσερεις νέες παγκύπριες επιδόσεις στην πρεμιέρα

Με έντονο συναγωνισμό, εξαιρετικές επιδόσεις και τέσσερεις νέες παγκύπριες επιδόσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του επετειακού 50ού Παγκύπριου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανδρών – Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού.

Μετά την ολοκλήρωση των τελικών της Παρασκευής, το ΑΠΟΕΛ πήρε προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, συγκεντρώνοντας 148 βαθμούς, έναντι 132 του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού με 88 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου με 64, ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου με 62, ο Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας με 31, ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας με 29 και ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας με 19 βαθμούς.

Η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης συνοδεύτηκε από τέσσερεις νέες παγκύπριες επιδόσεις. Η Μαρία Εροκίνα του Ναυτικού Ομίλου Πάφου κατέρριψε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα τη δική της παγκύπρια επίδοση στα 100μ. πρόσθιο γυναικών, τερματίζοντας σε 1:08.52 και βελτιώνοντας το 1:09.59 που είχε σημειώσει πριν από λίγες ημέρες. Στα 400μ. μικτή ατομική νέων, ο Γιώργος Δημητρίου του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας πέτυχε νέα παγκύπρια επίδοση με 4:36.40, καταρρίπτοντας το 4:36.41 που κατείχε ο Άνταμς Κυριάκος Πάπας από το 2014. Παράλληλα, ο Άνδριου Μάρκους Λαγούτης του ΑΠΟΕΛ βελτίωσε δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα την παγκύπρια επίδοση νέων στα 50μ. πεταλούδα. Αρχικά σημείωσε 24.72 στους πρωινούς προκριματικούς και λίγες ώρες αργότερα, στον τελικό, κατέβασε ακόμη περισσότερο το χρόνο του στα 24.54.

Η αυλαία του επετειακού πρωταθλήματος άνοιξε με την τελετή έναρξης, την οποία τέλεσε ο τέως πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Το 50ό Παγκύπριο Πρωτάθλημα συνεχίζεται σήμερα με τους προκριματικούς της δεύτερης ημέρας να αρχίζουν στις 10:00, ενώ οι απογευματινοί τελικοί θα διεξαχθούν στις 18:00. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα 50μ. ελεύθερο, 200μ. πρόσθιο, 400μ. ελεύθερο, 100μ. ύπτιο, 100μ. πεταλούδα και τις σκυταλοδρομίες 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών και γυναικών, με τη μάχη για τον ομαδικό τίτλο να αναμένεται ακόμη πιο συναρπαστική.

Μεγάλοι χορηγοί των αγώνων η Allwyn και η Arena Ελλάδος, ενώ η Cablenet, ως χορηγός επικοινωνίας, μεταδίδει ζωντανά όλους τους αγώνες μέσω live streaming από την Cablenet Sports 1.

Οι νικητές της πρώτης μέρας ήταν:

200μ. ελεύθερο: Ανδρών: Kiselev Ivan (ΑΠΟΕΛ) 1.53.15, Stadnik Aleksei (ΑΠΟΕΛ) 1.54.16, Μανώλη Χρήστος (Πάφου) 1.54.31. Γυναικών: Αγιομαμίτου Χριστίνα (Λ/σίας) 2.07.42, Καψάλη Ελένη (Αμ/στου) 2.10.32, Παπαζαχαρία Γεωργία (Αμ/στου) 2.10.51.

100μ. πρόσθιο: Ανδρών: Πανάρετος Παναγιώτης (Αμ/στου) 1.04.30, Γρηγορίου Αλέξανδρος (ΑΠΟΕΛ) 1.04.35, Arutyunyan Tigran (ΑΠΟΕΛ) 1.05.34. Γυναικών: Erokhnia Maria (Πάφου) 1.08.52 – ΝΠΕ γυναικών, Αντωνίου Ανδρεάνα (Κερύνειας) 1.15.36, Τζιοβάννη Ιωσηφίνα (Λ/σίας) 1.16.22.

400μ. μικτή ατομική: Ανδρών: Kolev Nikola (ΑΠΟΕΛ) 4.30.51, Δημητρίου Γιώργος (Λ/κας) 4.36.40 – ΝΠΕ Νέων, Πατσαλίδης Αντώνης (Λ/σού) 4.36.74. Γυναικών: Μανώλη Αγάθη (Πάφου) 5.07.95, Σάββα Τατιάνα (Λ/σού) 5.24.14, Κέρμανου Μαρία (Λ/σού) 5.27.42.

50μ. πεταλούδα: Ανδρών: Ιακωβίδης Μάρκος (Λ/σίας) 24.54 – Λαγούτης Άνδριου Μάρκους (ΑΠΟΕΛ) 24.54 – ΝΠΕ νέων, Ντόβελλος Τζώρτζ (ΑΠΟΕΛ) 24.61. Γυναικών: Αντωνίου Κάλια (ΑΠΟΕΛ) 26.62, Μπέκα Μελίνα Κυριακή (Λ/σίας) 28.91, Λυμπουρή Γαβριέλλα (Λ/σίας) 29.02.

200μ. ύπτιο: Ανδρών: Νικολάου Αντώνιο (Λ/σού) 2.07.92, Σμιρνόβ Αλεξάνδρ (Λ/σίας) 2.09.24, Ιακωβίδης Αλέξης (Λ/σίας) 2.11.22. Γυναικών: Κουρρά Δέσποινα (ΑΠΟΕΛ) 2.29.92, Νεάρχου Μαρία (Λ/σίας) 2.30.65, Ευέλθοντος Ελένη (ΑΠΟΕΛ) 2.31.20.

1500μ. ελεύθερο: Ανδρών: Λυτρίδης Φίλιππος (Λ/σού) 16.18.11, Ιωαννίδης Πέτρος (Κων/ίας) 16.53.14, Χατζηιωνάς Κυριάκος (Αμ/στου) 16.55.41. Γυναικών: Αγιομαμίτου Χριστίνα (Λ/σίας) 18.00.10, Παπαζαχαρία Γεωργία (Αμ/στου) 18.20.75, Παναγίδη ‘Αννα (Αμ/στου) 18.30.62.

4Χ100μ. ελεύθερο: Ανδρών: ΑΠΟΕΛ 3.26.34, Ν.Ο. Λευκωσίας 3.30.62, Ν.Ο. Πάφου 3.35.12. Γυναικών: ΑΠΟΕΛ 3.56.01, Ν.Ο. Λευκωσίας 4.03.24, Ν.Ο. Λεμεσού 4.03.30.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 1ης ΗΜΕΡΑΣ

1. ΑΠΟΕΛ 148β.

2. Ν.Ο. Λευκωσίας 132β.

3. Ν.Ο. Λεμεσού 88β.

4. Ν.Ο. Αμμοχώστου 64β.

5. Ν.Ο. Πάφου 62β.

6. Ν.Ο. Κωνσταντίας 31β.

7. Ν.Ο. Κερύνειας 29β.

8. Ν.Ο. Λάρνακας 19β.