Φόβοι στην Ισπανία για τον Νίκο Γουίλιαμς - Μπορεί να χάσει τη συνέχεια του Μουντιάλ

Η Ισπανία εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

Ωστόσο είναι αρκετά πιθανό να μην έχει τις υπηρεσίες του Νίκο Γουίλιαμς στα επόμενα παιχνίδια της στη διοργάνωση.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ διαπιστώθηκε μετά το παιχνίδι της με την Ουρουγουάη ότι έχει υποστεί μια θλάση η οποία είναι αρκετά πιθανό να του στερήσει τη συμμετοχή και στις αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους οι «φουριας ρόχας».

«Θα πρέπει να περιμένουμε, αισθάνεται ενοχλήσεις. Μπορεί να είναι και λόγω της κόπωσης», ήταν τα λόγια του Ντε λα Φουέντε στη συνέντευξη Τύπου.

Παρά τις δηλώσεις αυτές του προπονητή της ομάδας τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι πρώτες εκτιμήσεις είναι κακές με άτομα του ιατρικού επιτελείου να εκτιμούν ότι πιθανότατα είναι μια σοβαρή ζημιά.

Εάν όντως δεν μπορέσει να συνεχίσει ο Νίκο Γουίλιαμς τότε η απουσία του θα έρθει να προστεθεί και σε αυτή του Γερεμί Πινό ο οποίος θα λείπει και αυτός από τα άλλα ματς της διοργάνωσης.

sport-fm.gr