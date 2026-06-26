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Ένατη θέση για τον Π. Χριστοδουλίδη στο Grand Prix του Qingdao

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένατη θέση για τον Π. Χριστοδουλίδη στο Grand Prix του Qingdao

Στην πρώτη μέρα διεξαγωγής του Grand Prix του Qingdao στην Κίνα, συμμετείχαν από κυπριακής πλευράς ο Πέτρος Χριστοδουλίδης (-66kg) και η Σοφία Ασβεστά (-52kg).

Ο Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ξεκινώντας δυναμικά την πορεία του στη διοργάνωση απέναντι στον Ρώσο αθλητή Islam Babatov. Oδήγησε τον αγώνα στο Golden Score και, παραμένοντας ψύχραιμος μέχρι το τέλος, κατάφερε με σωστή τεχνική να πάρει τη νίκη. Συνέχισε στον επόμενο γύρο, με αντίπαλο τον δις Χρυσό Ολυμπιονίκη (2020, 2024) και πολυπρωταθλητή κόσμου Hifumi Abe από την Ιαπωνία.

Παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους Τζουντόκα όλων των εποχών, έμεινε ενεργός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πίεσε τον αντίπαλό του και σε αρκετά σημεία κατάφερε να του επιβάλει τον ρυθμό. Αγωνίστηκε με αυτοπεποίθηση, διεκδίκησε κάθε φάση μέχρι το τέλος και απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί ισάξια απέναντι στην κορυφαία ελίτ του παγκόσμιου τζούντο.

Η Σοφία Ασβεστά πραγματοποίησε μια αρκετά καλή εμφάνιση όπου αντιμετώπισε Βραζιλιάνα αθλήτρια,  Gabriela  Conceicao, όμως δεν κατάφερε να περάσει στον επόμενο γύρο.  

Η συνολική συγκομιδή 160 βαθμών στο Grand Slam της Μογγολίας και 120 βαθμών στο Grand Prix της Κίνας, σε μόλις δύο διοργανώσεις του νέου προολυμπιακού κύκλου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα. Οι εμφανίσεις του Χριστοδουλίδη απέναντι σε αθλητές παγκόσμιας κλάσης, επιβεβαιώνουν την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση και τη σταθερή του πρόοδο. Με συνέπεια, σκληρή δουλειά και συνεχή εξέλιξη, ο Πέτρος δείχνει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να παραμείνει σε τροχιά διεκδίκησης της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Την Κυριακή, 28 Ιουνίου θα αγωνιστούν, η Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78kg),  o Γιώργος Κρουσανιωτάκης (-100kg) και ο Γιάννης Αντωνίου (+100kg).

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