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Δεκατρείς αθλητές/τριες το 2026 στο #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεκατρείς αθλητές/τριες το 2026 στο #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

Καινούργια πρόσωπα περιλαμβάνει η λίστα των αθλητών και αθλητριών, που θα λάβουν βοήθεια μέσω του Προγράμματος Αθλητικής Ευθύνης #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια που καταβάλλουν για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του «Λος Άντζελες 2028».

Μετά την εξέταση των 60 αιτήσεων που είχε ενώπιον της η Διαχειριστική Επιτροπή, αριθμός ο οποίος αποτελεί ρεκόρ στα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, έγινε επιλογή 13 αθλητών και αθλητρίων. Οι εννέα εξ αυτών περιλαμβάνονταν στους σχεδιασμούς του προγράμματος και το 2025, ενώ οι υπόλοιποι προστέθηκαν για την τρέχουσα χρονιά.

Στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να βρίσκονται οι Αναστασία Ελευθερίου (Σκοποβολή-Σκητ), Ευάγγελος Χαραλάμπους (Τάεκβοντο), Μαριλένα Μακρή (Ιστιοπλοΐα - ILCA6), Νατάσα Λάππα (Ιστιοπλοΐα - iQFOiL), Πέτρος Ανδρέου (Τάεκβοντο), Πέτρος Χριστοδουλίδης (Τζούντο) και Σάββια Χατζηχαραλάμπους (Καγιάκ Σπριντ), καθώς και οι Ανδρέας Δουλαππάς (Παρατρίαθλο)  και Ανδρέας Μπέρος (Παραθλητής Τ38).

Νέα μέλη αποτελούν οι Βαλεντίνα Σάββα (Στίβος - Σφυροβολία), Γιάννης Αντωνίου (Τζούντο), Στυλιάνα Ιωαννίδου (Στίβος-Άλμα εις ύψος) και Ζάνετ Μιχαηλίδου (Τζούντο).

Επιδίωξη του προγράμματος #TowardsLA είναι να μεγαλώσει η Ολυμπιακή ομάδα της Κύπρου για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028». Μέσω του προγράμματος παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια προς τους συμμετέχοντες, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε υλικοτεχνική, είτε ότι άλλο χρειάζεται προς την πορεία υλοποίησης του μεγάλου στόχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των 13 αθλητών που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα, από την περσινή χρονιά παρέχεται βοήθεια και σε ορισμένους άλλους αθλητές και αθλήτριες, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την διαχειριστική ομάδα του Προγράμματος Αθλητικής Ευθύνης #TowardsLA.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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