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Χωρίς Ρις Τζέιμς η Αγγλία κόντρα στον Παναμά - Αμφίβολος και ο Έλιοτ Άντερσον

ΓΗΠΕΔΟ

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Χωρίς Ρις Τζέιμς η Αγγλία κόντρα στον Παναμά - Αμφίβολος και ο Έλιοτ Άντερσον

Ο Τόμας Τούχελ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τραυματία Ρις Τζέιμς στο παιχνίδι με τον Παναμά, την ώρα που αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Έλιοτ Άντερσον.

Η Αγγλία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στον Παναμά (00:00), αντιμετωπίζοντας ωστόσο αγωνιστικά προβλήματα.

Ο Ρις Τζέιμς έχει τεθεί οριστικά εκτός για την επικείμενη αναμέτρηση λόγω ενός μικρού τραυματισμού στον τένοντα, ενώ δεν ταξίδεψε καν με την αποστολή στη Νέα Υόρκη. Ο Τόμας Τούχελ παραμένει αισιόδοξος ότι στη συνέχεια θα έχει ξανά διαθέσιμο τον δεξιό του μπακ, αν και η συμμετοχή του αμυντικού της Τσέλσι ακόμη και στη φάση των «32» κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Το πρόβλημα στην αμυντική γραμμή των Τριών Λιονταριών είναι σημαντκό, καθώς έχει προηγηθεί ο τραυματισμός του Τίνο Λιβραμέντο, την ώρα που δεν είναι καν στην αποστολή ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Παράλληλα, εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τον Παναμά είναι και ο Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκούς ενοχλήσεις.

Θυμίζουμε ότι η Αγγλία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ, παρά τις όποιες ατυχίες της.

gazzetta.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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