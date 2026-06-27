ΒΙΝΤΕΟ: Ξέσπασε ο Ταρέμι κατά FIFA και Ινφαντίνο!

Με σκληρές δηλώσεις κατά της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, εμφανίστηκε ο Μέχντι Ταρέμι μετά την ισοπαλία του Ιράν με την Αίγυπτο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η εθνική ομάδα της χώρας του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Το Ιράν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον έβδομο όμιλο με τρίτη διαδοχική ισοπαλία, μένοντας στο 1-1 απέναντι στην Αίγυπτο. Με τρεις βαθμούς κατέλαβε την τρίτη θέση και πλέον περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων, ώστε να διαπιστώσει αν θα βρεθεί ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που θα προκριθούν στη φάση των «32».

Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά το ξέσπασμα του αρχηγού της ομάδας. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι η αποστολή του Ιράν δεν απολαμβάνει τις ίδιες συνθήκες με τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες, καθώς δεν μπορεί να παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναγκάζεται να πραγματοποιεί συνεχόμενα ταξίδια πριν και μετά από κάθε αγώνα.

Μάλιστα, ο Ταρέμι αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε επισκεφθεί τα αποδυτήρια της ομάδας μετά την πρεμιέρα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, διαβεβαιώνοντας τους παίκτες πως θα επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κάτι που -όπως υποστήριξε- δεν συνέβη ποτέ.

«Αυτό το Μουντιάλ είναι καταστροφή για εμάς. Δεν έχουμε τις συνθήκες που αξίζουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, τότε δεν έχουμε να πούμε κάτι. Για εμάς, όμως, είναι άδικο. Ο Ινφαντίνο μάς υποσχέθηκε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όμως δεν έγινε τίποτα. Είναι σαν να μη θέλουν να περάσουμε στα νοκ άουτ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός του Ιράν έκλεισε τις δηλώσεις του τονίζοντας πως η ομάδα του θα συνεχίσει να παλεύει μέχρι τέλους, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ειρήνης.

«Αγωνιζόμαστε για τον λαό μας και θέλουμε να τον κάνουμε περήφανο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο, όμως δυστυχώς δεν νιώθουμε ότι υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση απέναντί μας», ανέφερε ο έμπειρος φορ.

🚨🇮🇷 BREAKING — Taremi Slams FIFA:



“This World Cup Has Been A Disaster!” pic.twitter.com/shG0B22AbU — Pamphlets (@PamphletsY) June 27, 2026

sdna.gr