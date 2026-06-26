Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τιμά τη μνήμη του Φοίβου Κωνσταντινίδη

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τιμά τη μνήμη του εκλιπόντος Φοίβου Κωνσταντινίδη, αναγνωρίζοντας την πολυετή και ουσιαστική προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό, στην Ολυμπιακή οικογένεια και στις αξίες που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και η Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ, μέλος της οποίας διετέλεσε ο Φοίβος Κωνσταντινίδης, πραγματοποίησαν κοινή συνεδρία στο Ολυμπιακό Μέγαρο την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, κατά την οποία λήφθηκαν αποφάσεις για τη διατήρηση και την έμπρακτη τιμή της μνήμης του.

Στην έναρξη της συνεδρίας τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή εις μνήμην του Φοίβου Κωνσταντινίδη, ως ελάχιστος φόρος τιμής για την προσφορά του στον αθλητισμό, στην κοινωνία και στο Ολυμπιακό κίνημα της Κύπρου.

Κατά τη συνεδρία αποφασίστηκε όπως η ετήσια εκδήλωση της Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» να αφιερωθεί στη μνήμη του Φοίβου Κωνσταντινίδη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του συμβολή στην προώθηση των αρχών της ισότητας, της συμμετοχής και της αξιοπρέπειας στον αθλητισμό.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η θεσμοθέτηση του Βραβείου Fair Play «Φοίβος Κωνσταντινίδης», το οποίο θα απονέμεται ως αναγνώριση και επιβράβευση των αξιών που ο ίδιος υπηρέτησε με συνέπεια. Το βραβείο θα τιμά πράξεις και συμπεριφορές που προάγουν την ευγενή άμιλλα, τον σεβασμό, την αθλητική αξιοπρέπεια και το πραγματικό Ολυμπιακό πνεύμα.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας αποφασίστηκε, επίσης, η πραγματοποίηση εισφοράς ύψους 500 ευρώ προς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Βαγόνι Αγάπης» και εισφοράς ύψους 500 ευρώ προς τον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα», ως έμπρακτη έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και συνέχειας των αξιών που χαρακτήριζαν τον Φοίβο Κωνσταντινίδη.

Με τις πιο πάνω αποφάσεις, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» αποτίνουν τον δέοντα φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε έντονο και ουσιαστικό αποτύπωμα στον κυπριακό αθλητισμό.

Η μνήμη του Φοίβου Κωνσταντινίδη θα παραμείνει ζωντανή μέσα από δράσεις που υπηρετούν το ήθος, την προσφορά, την αλληλεγγύη και τις αξίες του Ολυμπισμού.