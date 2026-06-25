Mπορούσε για τον τελικό του Τραπ ο Γιώργος Γρηγορίου

Μόλις δύο δίσκους μακριά από την είσοδο του στον τελικό, βρέθηκε ο Έφηβος σκοπευτής του ΤΡΑΠ Γιώργος Γρηγορίου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Σούλ της Γερμανίας.

Ο Γρηγορίου, ο οποίος τελικά κατετάγη 22ος, ισοβάθμησε με άλλους 8 σκοπευτές με 118/125 (23+25+25+22+23) και έμεινε εκτός τελικού του ΤΡΑΠ. Στην οκτάδα του τελικού βρέθηκαν αθλητές με 120/125.

Το χρυσό μετάλλιο στο ΤΡΑΠ Εφήβων, κατέκτησε ο Ιταλός Φρανσέσκο Τανφόλιο, ο οποίος επικράτησε με 28/30 του Ισπανού Έντουαρτ Σάλιχς, ισοφαρίζοντας το Παγκόσμιο ρεκόρ στο ΤΡΑΠ Εφήβων. Ο Ισπανός Σάλιχς με μία επιτυχία λιγότερη 27/30, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο.

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε ο Ιταλός Λούκα Τζέρι με 22/25.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην προκριματική φάση, ο Βραζιλιάνος Χουσείν Νταρουίχ ισοφάρισε επίσης το Παγκόσμιο ρεκόρ Εφήβων ΤΡΑΠ με 124/125.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν το Γιώργο Γρηγορίου, για την καλή παρουσία του στη διοργάνωση.