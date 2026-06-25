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Ζαμπελίνσκι και Χριστοφόρου Πρωταθλητές Κύπρου στην ατομική χρονομέτρηση!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ζαμπελίνσκι και Χριστοφόρου Πρωταθλητές Κύπρου στην ατομική χρονομέτρηση!

Στα Περιβόλια διεξήχθη το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ατομικής Χρονομέτρησης, με τους ποδηλάτες και τις ποδηλάτισσες να δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον χρόνο για την κατάκτηση των τίτλων.

Άνδρες: Μπόγκνταν Ζαμπελίνσκι

Γυναίκες: Άντρη Χριστοφόρου

Έφηβοι: Γιώργος Αντωνίου

Νεάνιδες: Σωτηριάνα Γαβριήλ

 Η δράση των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων συνεχίζεται την Κυριακή στα Αγροκήπια με το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές Κύπρου στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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