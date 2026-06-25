Ζαμπελίνσκι και Χριστοφόρου Πρωταθλητές Κύπρου στην ατομική χρονομέτρηση!
ΓΗΠΕΔΟ
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Στα Περιβόλια διεξήχθη το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ατομικής Χρονομέτρησης, με τους ποδηλάτες και τις ποδηλάτισσες να δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον χρόνο για την κατάκτηση των τίτλων.
Άνδρες: Μπόγκνταν Ζαμπελίνσκι
Γυναίκες: Άντρη Χριστοφόρου
Έφηβοι: Γιώργος Αντωνίου
Νεάνιδες: Σωτηριάνα Γαβριήλ
Η δράση των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων συνεχίζεται την Κυριακή στα Αγροκήπια με το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές Κύπρου στις αντίστοιχες κατηγορίες.