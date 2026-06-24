ΦΩΤΟ: Πρώτευσαν οι Ευαγγέλου και Κωνσταντίνου στο αεροβόλο τουφέκι!

Ο Γιώργος Ευαγγέλου στους Άνδρες και η Μαριλένα Κωνσταντίνου στις γυναίκες και οι δύο της ΣΚΟΛΕΥ, επικράτησαν στο Αεροβόλο Τουφέκι, στο «Κύπελλο ΣΚΟΚ» έκτο Πρωταθληματικό αγώνα στο σταθερό στόχο, ο οποίος διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 20 και 21 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά.

Ο Γιώργος Ευαγγέλου κατέλαβε την πρώτη θέση στην Κατηγορία Ανδρών με 611.6 βαθμούς, προσθέτοντας άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του.

Στην Κατηγορία SH1A, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ανδρέας Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΥ με 369.3 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Εφήβων, νικητής αναδείχθηκε ο Ιωάννης Παπαϊωάννου της ΣΚΟΛΕΥ με 595.9 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ανδρέας Ηρακλέους επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 592.4 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Γυναικών, επικράτησε και πάλι η Μαριλένα Κωνσταντίνου, της ΣΚΟΛΕΥ, με 620.1 βαθμούς προσθέτοντας μια ακόμη νίκη στη φετινή της πορεία.

Στην Κατηγορία Νεανίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Κατερίνα Χαρή της ΣΚΟΛΕΥ με 604.3 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη θέση εξασφάλισε η Μαριλένη Καλυβίτη της ΣΚΟΛΕΜ με 592.2 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Σάββια Χριστοδούλου της ΣΚΟΛΑΡ με 593.9 βαθμούς και τη δεύτερη η Ελίσα Νησιώτου της ΣΚΟΛΕΥ με 581.6.

Στην Κατηγορία Παίδων, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Τούμπας της ΣΚΟΛΕΜ με 597.4 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Νέστωρας Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ με 549.9 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων με ΣΤΑΝΤ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Σωτήρης Χριστοφή της ΣΚΟΛΕΜ με 385.8 βαθμούς και τη δεύτερη ο Γιώργος Δήμου της ΕΛΕΣΚΟ με 353.7 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων με ΣΤΑΝΤ νικήτρια αναδείχθηκε η Μαρία Δημητρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 399.4 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Χαρά Χριστοδουλίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 375.8 βαθμούς και τρίτη η Μαρία Γάτου της ΣΚΟΛΑΡ με 323.5 βαθμούς.

Στο Αεροβόλο Τουφέκι Παμπαίδων, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Αλέξης Μαυρομμάτης της ΣΚΟΛΕΜ με 377.2 βαθμούς, τη δεύτερη ο Αναστάσιος Παυλάγκου της ΕΛΕΣΚΟ με 356.3 βαθμούς και την τρίτη ο Νικόλας Σάντου της ΣΚΟΛΕΥ με 318.9 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία Παγκορασίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Ζωή Ροδοσθένους της ΣΚΟΛΕΜ με 293 βαθμούς.

Οι Γερασίμου και Πρατσή

Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Χρίστος Γερασίμου της ΣΚΟΛΕΥ, στο «Κύπελλο ΣΚΟΚ» 2026, στο Αεροβόλο Πιστόλι, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση με 556 βαθμούς.

Τη δεύτερη και τρίτη θέση, κατέκτησαν άλλοι δύο σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΥ. Δεύτερος με δύο βαθμούς διαφορά, 554 κατετάγη ο Χαράλαμπος Κουρουκλάρης και τρίτος ο Παναγιώτης Σεβαστίδης με 552 βαθμούς, επίσης με δύο λιγότερους από τον Κουρουκλάρη.

Στην Κατηγορία Εφήβων, μετά από έντονο συναγωνισμό την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ραφαήλ Δημητρίου της ΕΛΕΣΚΟ με 542 βαθμούς, τη δεύτερη ο Γιώργος Καμπούρης της ΣΚΟΛΑΡ με 539 και την τρίτη ο Ανδρέας Σοφοκλέους της ΕΛΕΣΚΟ με 533 βαθμούς.

Στην Κατηγορία SH1A, νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου της ΕΛΕΣΚΟ με 492 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Παπαηλία της ΣΚΟΛΑΡ με 478 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Γυναικών, τις τρείς πρώτες θέσεις κατέκτησαν σκοπεύτριες της ΣΚΟΛΕΥ. Νικήτρια αναδείχθηκε η Κωνσταντίνα Πρατσή με 555 βαθμούς. Στη δεύτερη και τρίτη θέση είχαμε ισοβαθμία με 553 βαθμούς μεταξύ της Κωνσταντίνας Γεωργίου και της Ναταλίας Αλκιβιάδου, με τη Γεωργίου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση καθώς είχε 10 τένς έναντι 7 της Αλκιβιάδου.

Στην Κατηγορία Νεανίδων νικήτρια αναδείχθηκε η Όλια Νησιώτου της ΣΚΟΛΕΥ με 528 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων, είχαμε ισοβαθμία στην πρώτη θέση μεταξύ δύο σκοπευτών της ΣΚΟΛΕΥ με 533 βαθμούς και ισοβαθμία με 5 τένς των δύο σκοπευτών, οπότε η νίκη κρίθηκε από την καλύτερη δεκάδα με νικητή τον Ιωάννη Θεοδότου. Δεύτερος κατετάγη ο Σωτήρης Ζερβός.

Στην Κατηγορία Κορασίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Μιχαήλ με 459 βαθμούς.

Στο Αεροβόλο Πιστόλι Παίδων με ΣΤΑΝΤ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παναγιώτης Παναγή με 388 βαθμούς και τη δεύτερη ο Αντώνης Χαραλάμπους με 349.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος και το Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΛΑΡ και Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Σταθερού Στόχου Νεόφυτος Χριστοδούλου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ

1. Γιώργος Ευαγγέλου ΣΚΟΛΕΥ 611.6

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SH1A

1. Ανδρέας Αντωνίου ΣΚΟΛΕΥ 369.3

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΕΦΗΒΩΝ

1. Ιωάννης Παπαϊωάννου ΣΚΟΛΕΥ 595.9

2. Ανδρέας Ηρακλέους ΣΚΟΛΕΥ 592.4

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Μαριλένα Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΥ 620.1

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Κατερίνα Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 604.3

2. Μαριλένη Καλυβίτη ΣΚΟΛΕΜ 592.2

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΙΔΩΝ

1. Γιώργος Τούμπας ΣΚΟΛΕΜ 597.4

2. Νέστωρας Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 549.9

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Σάββια Χριστοδούλου ΣΚΟΛΑΡ 593.9

2. Ελίσα Νησιώτου ΣΚΟΛΕΥ 581.6

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Σωτήρης Χριστοφή ΣΚΟΛΕΜ 385.8

2. Γιώργος Δήμου ΕΛΕΣΚΟ 353.7

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Μαρία Δημητρίου ΣΚΟΛΑΡ 399.4

2. Χαρά Χριστοδουλίδου ΣΚΟΛΕΥ 375.8

3. Μαρία Γάτου ΣΚΟΛΑΡ 323.5

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

1. Αλέξης Μαυρομμάτης ΣΚΟΛΕΜ 377.2

2. Αναστάσιος Παυλάγκος ΕΛΕΣΚΟ 356.3

3. Νικόλας Σάντου ΣΚΟΛΕΥ 318.9

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Ζωή Ροδοσθένους ΣΚΟΛΕΜ 293.0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Χρίστος Γερασίμου ΣΚΟΛΕΥ 556

2. Χαράλαμπος Κουρουκλάρης ΣΚΟΛΕΥ 554

3. Παναγιώτης Σεβαστίδης ΣΚΟΛΕΥ 552

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Ραφαήλ Δημητρίου ΕΛΕΣΚΟ 542

2. Γιώργος Καμπούρης ΣΚΟΛΑΡ 539

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ SH1A

1. Παναγιώτης Παναγιώτου ΕΛΕΣΚΟ 492

2. Γιώργος Παπαηλία ΣΚΟΛΑΡ 478

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Κωνσταντίνα Πρατσή ΣΚΟΛΕΥ 555

2. Κωνσταντίνα Γεωργίου ΣΚΟΛΕΥ 553 Χ 10

3. Ναταλία Αλκιβιάδου ΣΚΟΛΕΥ 553 Χ 7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Όλια Νησιώτου ΣΚΟΛΕΥ 528

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Ιωάννης Θεοδότου ΣΚΟΛΕΥ 533 Χ 5

2. Σωτήρης Ζερβός ΣΚΟΛΕΥ 533 Χ 5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Αναστασία Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 459

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Παναγιώτης Παναγή ΣΚΟΛΕΥ 388

2. Αντώνης Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΥ 349





































