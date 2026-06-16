Φλερτ με τη διάκριση στο σκητ, το τραπ και το αεροβόλο τουφέκι

Εννέα αθλητές και αθλήτριες, θα συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Ζούλ της Γερμανίας.

Στο ΣΚΗΤ (15-21 Ιουνίου) θα συμμετάσχουν οι Μάρκος Κοντόπουλος, Ανδρέας Ποντίκης, Στυλιανός Περικλέους, Κλεάνθης Κλεάνθους, Ανδρέας Μιχαήλ και Σωτηρούλα Χρίστου. Τους αθλητές και αθλήτρια του ΣΚΗΤ συνοδεύει ο προπονητής κ. Μιχάλης Κατζιανής.

Στο ΤΡΑΠ (17-22 Ιουνίου) θα συμμετάσχει ο νεαρός αθλητής Γιώργος Γρηγορίου.

Στο Σταθερό Στόχο, στο Αεροβόλο Τουφέκι (17-22 Ιουνίου), θα συμμετάσχουν οι Αχιλλέας Σοφοκλέους και Κωνσταντίνα Μαρκίδου, τους οποίους θα συνοδεύσει η Ομοσπονδιακή προπονήτρια σταθερού στόχου κ. Ειρήνη Παντελή.

Την προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών μας, για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων στη Γερμανία, συνοδεύουν οι καλύτερες ευχές του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.