«Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Παούνοβιτς για αντικαταστάτη του Λουτσέσκου»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzartsport», ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς, με σκοπό να πάρει τη θέση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Έσκασε… βόμβα από τη Σερβία; Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Mozzartsport», ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς για τον πάγκο του, αφού φαίνεται πως έχει ωριμάσει η σκέψη της αποχώρησης του Ραζβάν Λουτσέσκου!

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, το προφίλ του Παούνοβιτς ταιριάζει ιδανικά στη «νέα εποχή» που θέλουν να ξεκινήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετά από μια πενταετία με τον Ρουμάνο τεχνικό στον πάγκο της ομάδας.

«Ο ΠΑΟΚ έχει μια σαφή στρατηγική για την επόμενη περίοδο: θέλει να κάνει restart και να επιστρέψει στη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή στην Ελλάδα. Αφού τερμάτισαν τρίτοι στην ελληνική Super League και έχασαν την πρόκριση στο Champions League, οι ηγέτες του συλλόγου από την Τούμπα θέλουν να κάνουν κάτι νέο μετά την πενταετή εποχή του Ράζβαν Λουτσέσκου στον πάγκο. Στόχος είναι να επαναλάβουν την επιτυχία προ διετίας, όταν νίκησαν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και κατέκτησαν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ βλέπει τον Παούνοβιτς ως τον ιδανικό αρχιτέκτονα αυτού του έργου. Ο σύλλογος προετοιμάζεται για την πρόκριση στο Europa League και χρειάζεται έναν προπονητή με σοβαρή διεθνή εμπειρία, χάρισμα και σταθερή πειθαρχία. Το γεγονός ότι κατάφερε να ανεβάσει την Οβιέδο στην Primera πέρυσι και ότι ήταν τόσο επιθυμητός από τον κόσμο για τη θέση του προπονητή της Σερβίας, έπεισε περαιτέρω τους Έλληνες ότι είναι άνθρωπος για σπουδαία έργα», αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα.

Μάλιστα, γίνεται λόγος για την ύπαρξη ειδικής ρήτρας στο συμβόλαιο του Βέλικο Παούνοβιτς με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Σύμφωνα με την οποία o 49χρονος τεχνικός «μπορεί να αποχωρήσει πρόωρα από το τιμόνι της εθνικής ομάδας σε περίπτωση που λάβει μια δελεαστική οικονομικά και αθλητικά προσφορά από το εξωτερικό».

Σημειώνεται, επίσης, πως ο Σέρβος τεχνικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και της Χετάφε, η οποία θα πορευτεί με νέο προπονητή μετά την αποχώρηση του Μπορδαλάς.

Ο Παούνοβιτς έχει περάσει από τα τμήματα υποδομών της Σερβίας, ενώ υπήρξε προπονητής σε Σικάγο, Ρέντινγκ, Τσίβας, Τίγκρες και Οβιέδο. Όλα αυτά και ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο σε ισχύ με τον ΠΑΟΚ!

