Νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή ο Γιάννης Αμανατίδης

Στην πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη για το πόστο του τεχνικού διευθυντή προχώρησε ο Ηρακλής.

Δυναμώνει ακόμη περισσότερο ο Ηρακλής, ο οποίος συνεχίζει να στελεχώνεται.

Μετά τον Άγγελο Μπασινά που ανέλαβε ως αθλητικός διευθυντής, ήρθε η σειρά του Γιάννη Αμανατίδη να ανακοινωθεί ως τεχνικός διευθυντής στον Γηραιό.

Έχει περάσει ξανά από τον Ηρακλή, από το πόστο του υπηρεσιακού προπονητή, ενώ υπήρξε βοηθός σε Σεν Γκάλεν και ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας μας.

Ο Ιωάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1981 στη Γερμανία και είχε σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στις VfB Stuttgart, Greuther Furth, Kaiserslautern και Eintracht Frankfurt, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

