«Τελειώνει ο Ονάνα από την Μπεσίκτας, ενδιαφέρον από Άρη»
Δημοσιευτηκε:
Σύμφωνα με τουρκικό μέσο, ο Jean Onana αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπεσίκτας και ανάμεσα στις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, είναι ο Άρης
Ο Καμερουνέζος Ονάνα, είναι 26 ετών και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Την φετινή σεζόν αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού από την τουρκική ομάδα στην ιταλική Τζένοα μετρώνρας τέσσερις συμμετοχές. Τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε σε Μπορντό, Λανς, Μαρσέιγ, Λιλ και Μουσκρόν.
Σύμφωνα με το Fotomac, ενδιαφέρον πέραν από τον Άρη έχουν εκφράσει οι Σεντ Ετιέν, Ρεμς και Αλ Φατέχ.
🚨 INFO ! Beşiktaş va se séparer de Jean Onana avant le début de la nouvelle saison. 🔴⚫🇨🇲🦁 #lequipe237— L’equipe237 (@LEquipe237) May 25, 2026
Selon nos informations, le milieu de terrain camerounais suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs, notamment Aris Limassol FC, AS Saint-Étienne, Stade de Reims et Al Fateh… pic.twitter.com/oFDA91LUrQ