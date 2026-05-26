Ο Πεπ αποχαιρέτησε, ο Μαρέσκα υπέγραψε και η Σίτι μπαίνει στη νέα εποχή!

Ο Έντσο Μαρέσκα ίσως ήδη τσεκάρει τον σχεδιασμό της Μάντσεστερ Σίτι για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού φέρεται να υπέγραψε το συμβόλαιο που του προσφέρθηκε από τους «πολίτες» με το φινάλε της φετινής σεζόν και το «αντίο» του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τονίζει από το πρωί της Τρίτης πως όλα έχουν τελειώσει σε ό,τι αφορά τα γραφειοκρατικά στη Σίτι αναφορικά με την πρόσληψη του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θ' ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

Το συμβόλαιο του πρώην κόουτς της Τσέλσι θα έχει τριετή διάρκεια και εκείνος φέρεται να προχωρά ήδη τον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Από τη στιγμή που ο Πεπ Γκουαρδιόλα πλέον αποχαιρέτησε, η σεζόν τελείωσε, η γιορτή των «πολιτών» για τα δυο τρόπαια και το «αντίο» του Καταλανού, αλλά και των Μπερνάρντο και Στόουνς ολοκληρώθηκαν όλα παίρνουν σιγά - σιγά τον δρόμο τους.

england365.gr