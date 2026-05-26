Ο Πεπ αποχαιρέτησε, ο Μαρέσκα υπέγραψε και η Σίτι μπαίνει στη νέα εποχή!

Ο Έντσο Μαρέσκα ίσως ήδη τσεκάρει τον σχεδιασμό της Μάντσεστερ Σίτι για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού φέρεται να υπέγραψε το συμβόλαιο που του προσφέρθηκε από τους «πολίτες» με το φινάλε της φετινής σεζόν και το «αντίο» του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τονίζει από το πρωί της Τρίτης πως όλα έχουν τελειώσει σε ό,τι αφορά τα γραφειοκρατικά στη Σίτι αναφορικά με την πρόσληψη του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θ' ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

Το συμβόλαιο του πρώην κόουτς της Τσέλσι θα έχει τριετή διάρκεια και εκείνος φέρεται να προχωρά ήδη τον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Από τη στιγμή που ο Πεπ Γκουαρδιόλα πλέον αποχαιρέτησε, η σεζόν τελείωσε, η γιορτή των «πολιτών» για τα δυο τρόπαια και το «αντίο» του Καταλανού, αλλά και των Μπερνάρντο και Στόουνς ολοκληρώθηκαν όλα παίρνουν σιγά - σιγά τον δρόμο τους.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

