Από το 2016 στο 2026: Ο Πεπ συνάντησε ξανά εκείνο το πιτσιρίκι που τον είχε υποδεχθεί στο Μάντσεστερ!

Προφανώς εκείνος ο μικρούλης πλέον είναι ένα παιδί λίγο πριν την ενηλίκιωση. Παρ' όλα αυτά, η δική του σχέση με τον Πεπ, ακόμα κι αν συναντήθηκαν ελάχιστες φορές, είναι ιδιαίτερη! Ουδείς ξέχασε το πιτσιρικάκι που είχε υποδεχθεί τον Καταλανό στο Μάντσεστερ και τώρα, βρέθηκαν και φωτογραφήθηκαν πάλι, 10 χρόνια αργότερα!

Εκείνα τα λόγια και τα γουρλωμένα μάτια από έκπληξη και ενθουσιασμό, δεν ξεχνιούνται!

Ο μικρός που είχε υποδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ πίσω στο 2016, στις πρώτες στιγμές του Καταλανού στη γαλάζια πλευρά της αγγλικής πόλης, τον βρήκε ξανά!

Προφανώς, πλέον, εκείνος ο μικρός είναι τώρα 17 ετών και προσπαθεί να μπει στον χώρο των media για να παραμείνει κοντά στη Σίτι. Εκείνη που ως παιδί αγάπησε και που τώρα θέλει ν' ακολουθεί ως δημοσιογράφος.

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο του Μπρέιντον με τον Πεπ, το 2016 και το 2026, είναι εντυπωσιακό!







