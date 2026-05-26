Συμφωνία ΠΑΣΠ και Υπουργού Υγείας για τη δημιουργία κοινής επιτροπής και ιατρικού πρωτοκόλλου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, στο Υπουργείο Υγείας, η προγραμματισμένη συνάντηση της ηγεσίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) με τον Υπουργό Υγείας, κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη. Η συνάντηση έλαβε χώρα κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συνδέσμου, με κύριο αντικείμενο τα σοβαρά ζητήματα υγείας, ασφάλειας και ιατρικής ετοιμότητας στους αγωνιστικούς χώρους.

Τον ΠΑ.Σ.Π. εκπροσώπησαν ο εκτελεστικός πρόεδρος κ. Σπύρος Νεοφυτίδης, ο γενικός γραμματέας κ. Γιώργος Πεγκλής και η βοηθός γραμματέας κα. Λουκρητία Χρυσοστόμου.

Από πλευράς του Υπουργείου, πέραν του κ. Νεοφύτου Χαραλαμπίδη, στη συνάντηση παρευρέθηκαν η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του ΑΣΥΑ δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, η προϊστάμενη της υπηρεσίας ασθενοφόρων Ριάνα Κωνσταντίνου, καθώς και λειτουργοί των υγειονομικών υπηρεσιών.

Η παρέμβαση του Συνδέσμου κρίθηκε επιβεβλημένη, ως συνέχεια των έντονων ανησυχιών που έχουν εκφραστεί επανειλημμένα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκαν από πλευράς ΠΑ.Σ.Π. τα εξής κρίσιμα σημεία:

● Η απουσία ενός υποχρεωτικού πρωτοκόλλου για την άμεση ιατρική ανταπόκριση στα γήπεδα.

● Η υφιστάμενη έλλειψη επαρκών ιατρικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

● Οι σοβαρές ελλείψεις στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από πλευράς Συνδέσμου στην απαράδεκτη κατάσταση των αποδυτηρίων στα πρωταθλήματα γυναικών. Ο ΠΑ.Σ.Π. κατέδειξε πως σε αρκετές περιπτώσεις οι συνθήκες δεν πληρούν ούτε τις βασικές προδιαγραφές υγιεινής και αξιοπρέπειας για τις αθλήτριες, απαιτώντας την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις, βασισμένες σε διεθνή πρότυπα, οι οποίες αφορούν:

● Την υποχρεωτική θέσπιση πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης.

● Την παρουσία και άμεση πρόσβαση σε απινιδωτές (AED).

● Την καθολική εκπαίδευση των υπεύθυνων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ/CPR) και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED).

● Τον ορισμό υπευθύνου για τον συντονισμό έκτακτων περιστατικών.

● Τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού ελέγχου και εφαρμογής των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας.

Μετά από εκτενή συζήτηση των προβλημάτων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον καταρτισμό επιτροπής, αποτελούμενης από εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, του ΚΟΑ, της ΚΟΠ και του ΠΑ.Σ.Π., με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου που θα καλύπτει τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο ΠΑ.Σ.Π. ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Υγείας για την προθυμία του να εξευρεθούν λύσεις στα υφιστάμενα προβλήματα, καθώς και όλα τα μέρη που παρέστησαν στη συνάντηση.

Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει την προσπάθεια θωράκισης του κυπριακού ποδοσφαίρου μέσω σύγχρονων πρωτοκόλλων. Υπόσχεσή μας είναι ότι θα κάνουμε ό,τι δυνατόν ώστε κάθε ποδοσφαιριστής και ποδοσφαιρίστρια στην Κύπρο να αγωνίζεται κάτω από συνθήκες που σέβονται την ασφάλεια και την προσωπικότητά τους.