Πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Παύλος Κοντίδης!

Το έκανε ξανά ο Κύπριος ιστιοπλόος!

Πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ο Παύλος Κοντίδης, μετά την ολοκλήρωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έγινε στην Κροατία, στο δεύτερο «σπίτι» του, αφού εκεί πραγματοποιεί μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, ο αγώνας έγινε στην Καστέλα, που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Σπλιτ, όπου προπονείται ο Κοντίδης.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος, όπως ανάφερε και στις δηλώσεις του μετά το τέλος της διοργάνωσης, πετυχαίνει να ανεβεί στην κορυφή της Ευρώπης κάθε τέσσερα χρόνια, αφού το είχε κάνει ξανά το 2018 στο La Rochelle και το 2022 στο Hyeres.

Ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης τόνισε τη χαρά του για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, προερχόμενος από μία δύσκολη περίοδο που δεν του επέτρεψε να ακολουθήσει την προπόνηση που θα ήθελε, λόγω τραυματισμού.

Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν δύο τελικές ιστιοδρομίες, με τον Παύλο Κοντίδη να τερματίζει στην πρώτη 5ος και τη δεύτερη 14ος, αποτέλεσμα που διαγράφηκε από τον λογαριασμό του. Με συνολικά 39 βαθμούς, ο Παύλος Κοντίδης διατηρήθηκε στην πρώτη θέση, έναν βαθμό μπροστά από τον Γερμανό Philipp Buhl (40β.).

Ο Κοντίδης είχε κάνει δυνατό μπάσιμο στις τελικές ιστιοδρομίες, καθώς την Τετάρτη (20/05) ήταν 7ος, 3ος και 2ος, αποτελέσματα που τον έφεραν στην πρωτοπορία. Την Πέμπτη, λόγω καιρού δεν έγιναν κούρσες. Στις τέσσερις προκριματικές σειρές των πρώτων ημερών ήταν 11ος, 3ος, 3ος και 5ος.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η Allwyn ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD. Συνοδοιπόρος σε κάθε ταξίδι είναι τα συμπληρώματα διατροφής NUTRICA, μια σειρά συμπληρωμάτων που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία δύο δεκαετιών του Παύλου Κοντίδη και της ομάδας του στον πρωταθλητισμό.

 

