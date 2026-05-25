Οι 10 στιγμές που σημάδεψαν τη δεκαετία του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχωρεί από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας μετατρέψει τους «πολίτες» σε μία από τις πιο κυρίαρχες ομάδες που έχει γνωρίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, ο Καταλανός τεχνικός δεν κατέκτησε απλώς τίτλους, αλλά δημιούργησε μία ποδοσφαιρική αυτοκρατορία που άλλαξε τα δεδομένα στην Αγγλία και άφησε το αποτύπωμά της σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μετά από μία δεκαετία γεμάτη επιτυχίες, ιστορικά επιτεύγματα και αμέτρητες συγκινήσεις, ο Γκουαρδιόλα αφήνει πίσω του μία κληρονομιά που δύσκολα θα ξεχαστεί. Πρωταθλήματα, κύπελλα, ευρωπαϊκές βραδιές και αμέτρητα ρεκόρ συνέθεσαν μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι. Αυτές είναι οι 10 στιγμές που ξεχώρισαν στην εποχή του Πεπ.

1. Οι ιστορικοί 100 βαθμοί

Μετά από μία απογοητευτική πρώτη σεζόν στην Αγγλία, το project του Γκουαρδιόλα απογειώθηκε τη σεζόν 2017/18. Η Σίτι κατέκτησε την Premier League και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας που έφτασε τους 100 βαθμούς. Παράλληλα σημείωσε 106 γκολ και ολοκλήρωσε τη σεζόν με διαφορά τερμάτων +79, επιβεβαιώνοντας πως έρχεται για να… μείνει!

2. Το αδιανόητο εγχώριο τρεμπλ

Τη σεζόν 2018/19 η Σίτι υπερασπίστηκε τον τίτλο της με 98 βαθμούς και ολοκλήρωσε κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ άλλη αγγλική ομάδα. Με Premier League, League Cup και FA Cup κατέκτησε το ιστορικό εγχώριο τρεμπλ. Μάλιστα, στον τελικό του Κυπέλλου διέλυσε τη Γουότφορντ με 6-0, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο επιβλητικές χρονιές στην ιστορία του συλλόγου.

3. Το όνειρο του Champions League έγινε πραγματικότητα

Το Champions League παρέμενε για χρόνια ο μεγάλος στόχος τόσο του συλλόγου όσο και του ίδιου του Γκουαρδιόλα. Αποκλεισμοί και δύσκολες ευρωπαϊκές βραδιές έκαναν την αναμονή ακόμα μεγαλύτερη. Το 2023 όμως η Σίτι έφτασε στην κορυφή και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το βαρύτιμο τρόπαιο, με αντίπαλο την Ίντερ, χάρη στο γκολ του Ρόδρι!

4. Η «τεσσάρα» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το 4-0 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Champions League θεωρείται από πολλούς η κορυφαία εμφάνιση της ομάδας στα χρόνια του Πεπ. Οι «πολίτες» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και παρέδωσαν ένα πραγματικό μάθημα ποδοσφαίρου απέναντι στη «βασίλισσα» της Ευρώπης.

5. Το ιστορικό τρεμπλ του 2023

Με την κατάκτηση της Premier League, του FA Cup και του Champions League, η Σίτι έγινε μόλις η δεύτερη αγγλική ομάδα που πετυχαίνει το τρεμπλ μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήταν η στιγμή που η ομάδα πέρασε πλέον σε άλλο επίπεδο και μπήκε οριστικά ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

6. Τα τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα

Η Σίτι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που κατέκτησε τέσσερα διαδοχικά πρωταθλήματα. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις μεγάλες μάχες μέχρι το τέλος, η ομάδα του Γκουαρδιόλα κατάφερε να διατηρήσει την κυριαρχία της. Από το πρωτάθλημα της Λίβερπουλ το 2020, οι «πολίτες» έκαναν τέσσερις συνεχόμενες κατακτήσεις, έως και το 2024, με τους «reds» να κλείνουν τον… κύκλο με κατάκτηση της σεζόν 2024 – 25.

7. Οι 14 συνεχόμενες νίκες που έκριναν τίτλο

Στη μάχη με τη Λίβερπουλ τη σεζόν 2018/19, η ομάδα του Γκουαρδιόλα βρέθηκε υπό τεράστια πίεση. Παρ’ όλα αυτά, οι «πολίτες» κέρδισαν τα τελευταία 14 παιχνίδια τους και κατέκτησαν ένα από τα πιο δραματικά πρωταθλήματα στην ιστορία της Premier League, έχοντας 98 βαθμούς έναντι των 97 της Λίβερπουλ!

8. Η μυθική ανατροπή απέναντι στην Άστον Βίλα για τον τίτλο του 2021/22

Μία από τις πιο δραματικές στιγμές της εποχής Γκουαρδιόλα ήρθε την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2021/22. Η Σίτι χρειαζόταν τη νίκη απέναντι στην Άστον Βίλα για να διατηρήσει τον τίτλο στα χέρια της, όμως στο 69ο λεπτό βρέθηκε να χάνει με 0-2 μέσα στο «Έτιχαντ», την ώρα που η Λίβερπουλ νικούσε τη Γουλβς και πλησίαζε στην κορυφή. Τότε ο Ιλκάι Γκουντογκάν αποφάσισε να «ντυθεί» Σέρχιο Αγκουέρο και με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά οδήγησε τη Σίτι σε μία απίστευτη ανατροπή. Το τελικό 3-2 χάρισε το πρωτάθλημα στους «πολίτες» με έναν μόλις βαθμό διαφορά.

9. Το 20ο και τελευταίο τρόπαιο

Το τελευταίο τρόπαιο του Γκουαρδιόλα με τη Σίτι αποτέλεσε ακόμη μία ιστορική στιγμή. Με την κατάκτηση του Λιγκ Καπ απέναντι στην Άρσεναλ με 2-0, ο Καταλανός τεχνικός έφτασε συνολικά τους 20 τίτλους σε δέκα χρόνια, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες πορείες προπονητή στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μπορεί να μην τα πήγε καλά στην Premier League και το Champions League, αλλά έκανε κάτι, για να τον θυμούνται ακόμη και σε μια μέτρια σεζόν!

10. Το συγκινητικό αντίο στο «Έτιχαντ»

Το χθεσινό (24/05) τελευταίο παιχνίδι του Πεπ στο «Έτιχαντ», απέναντι στην Άστον Βίλα, συνοδεύτηκε από έντονα συναισθήματα. Πριν από τη σέντρα, ένα εντυπωσιακό κορεό στις κεντρικές εξέδρες έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ η συγκίνηση ήταν εμφανής στα πρόσωπα των φίλων της ομάδας που αποχαιρετούσαν τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου. Ξεχωριστή ήταν και η συγκίνηση του Πεπ με τον αρχηγό Μπερνάρντο Σίλβα, καθώς οι δύο τους αποχαιρετούσαν τη Σίτι, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σπουδαίας εποχής για τους «πολίτες».

