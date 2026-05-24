Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Στέλιο Μαλακόπουλο

Μια ακόμη καταγραφή παγκόσμιου ρεκόρ μέτρησε ο Στέλιος Μαλακόπουλος.

Ο 29χρονος Έλληνας Παραολυμπιονίκης «έγραψε» την επιτυχία του στα 5.000 μέτρα σε στίβο της κατηγορίας T62, με επίδοση 16:38.30, στην Ελβετία, πιστοποιώντας τη σταθερή άνοδό του στην προσπάθεια που καταβάλλει για πρόκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

«Τα όνειρα απαιτούν θυσία, πειθαρχία και πίστη. Έγιναν όλα αυτά ένα. Είμαι περήφανος για αυτήν τη στιγμή, η οποία, όμως, είναι μόνο η αρχή», επισήμανε, χαρακτηριστικά, για το ρεκόρ του, μέσω των social media, μη λησμονώντας να εκφράσει, επίσης, ένα «τεράστιο ευχαριστώ για τους προπονητές, την οικογένειά μου, τους χορηγούς μου για την πίστη τους σε μένα και την υποστήριξή τους σε κάθε βήμα μου».

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος, μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, άρχισε να αγωνίζεται στο τρίαθλο, στοχεύοντας να έχει παρουσία και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Επίτευγμα που εφόσον καταφέρει να κάνει πραγματικότητα, θα τον καταστήσει τον πρώτο Έλληνα ο οποίος θα έχει προκριθεί στο άθλημα του Τριάθλου.

