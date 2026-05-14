Οριστικό: Πάραμένει στην ΑΕΚ ο Τσάβι Ρόκα

Ο Άντρος Καραπατάκης επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τις πληροφορίες για παραμονή του Τσάβι Ρόκα στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ:

«Δεν θα αλλάξει το μοντέλο. Θα συνεχίσουμε με τον Τσάβι Ρόκα στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Έχει προσφέρει σταθερότητα και συνέπεια στην ΑΕΚ. Δεν θεωρούμε ότι έγιναν όλα τέλεια, χρειάζονται αξιολόγηση όλα και βελτίωση. Ο προπονητής είναι ο απόλυτος υπεύθυνος στα αποδυτήρια και στο γήπεδο. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση

Ο προγραμματισμός έχει αρχίσει με στόχο η ΑΕΚ να παρουσιαστεί έτοιμη. Ο στόχος δεν αλλάζει, διεκδικεί τα δύο τρόπαια και ανταγωνιστική πορεία στην Ευρώπη. Δημιουργία μιας πιο μεγάλης ομάδας, με βάθος».