Άνοιξε τα χαρτιά του ο Καραπατάκης για Ρόκα, Ροθάδα και… μερίδα ΑΕΚτζήδων

Συνέντευξη Τύπου παρέθεσε ο Άντρος Καραπατάκης.

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ έκανε τον δικό του απολογισμό, ενώ αναφέρθηκε σε όλα όσα αφορούν στον προγραμματισμό, στον Τσάβι Ρόκα και στον Ροθάδα. Αμφότεροι θα παραμείνουν κάτοικοι Λάρνακας. Παράλληλα, μίλησε για την κρίση στην τρέχουσα σεζόν, η οποία τον οδήγησε στην παραίτηση, ενώ τα... έβαλε και με μερίδα του κόσμου.

Αναλυτικά:

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ αναφέρθηκε στη συνέπεια στο οικονομικό και τόνισε πως δεν θα παρεκκλίνει ώστε να «μην χρωστά κανενού». Παράλληλα τόνισε πως στόχος κάθε περιόδου είναι η κατάκτηση των δύο εγχώριων τίτλων και η αξιοπρεπής παρουσία στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Επισήμανε πως οι σοβαροί τραυματισμοί δεν άφησαν την ΑΕΚ να μείνει στη μάχη του τίτλου μέχρι τέλους, ενώ παραδέχθηκε πως ο βασικός αντίπαλος (σ.σ. Ομόνοια) έδειξε σταθερότητα. Ο Τσάβι Ρόκα έχει την ευθύνη της εύρεσης προπονητή, στελέχωση του ρόστερ και ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Για τη νέα σεζόν: «Δεν θα αλλάξει το μοντέλο. Θα συνεχίσουμε με τον Τσάβι Ρόκα στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Έχει προσφέρει σταθερότητα και συνέπεια στην ΑΕΚ. Δεν θεωρούμε ότι έγιναν όλα τέλεια, χρειάζονται αξιολόγηση όλα και βελτίωση. Ο προπονητής είναι ο απόλυτος υπεύθυνος στα αποδυτήρια και στο γήπεδο. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση.

Ο προγραμματισμός έχει αρχίσει με στόχο η ΑΕΚ να παρουσιαστεί έτοιμη. Ο στόχος δεν αλλάζει, διεκδικεί τα δύο τρόπαια και ανταγωνιστική πορεία στην Ευρώπη. Δημιουργία μιας πιο μεγάλης ομάδας, με βάθος».

Για την επιστροφή Ρόκα: «Για μένα χωρίζεται σε δύο σκέλη. Σαν πρόεδρος έχω δικαίωμα να διαλέγω τους συνεργάτες μου, όπως ο κόσμος κάνει κριτική. Ο Ρόκα είναι η επιλογή μου. Για μένα είναι πλήρως επιτυχημένος. Κάθε χρόνο έχουμε τον 6ο προϋπολογισμό και είμαστε ανταγωνιστικό. Χάσαμε τρία πρωταθλήματα την τελευταία αγωνιστική. Έχουμε εννέα εξόδους στην Ευρώπη. Είναι τίμιος και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη να διαχειριστεί τα λεφτά μας. Το κάνει σαν να είναι δικά του. Έχει γίνει μέλος της ΑΕΚ και της Λάρνακας. Δεν θέλω να κάνω πειράματα.

Για την παραίτηση του: «Έχει να κάνει με μια μερίδα που μηδενίζει ότι κάναμε. Θεωρεί ότι το πρωτάθλημα είναι αυτοσκοπός. Έχει γίνει ψύχωση. Αν μπαίναμε στους 8 θα ήταν αποτυχία, αν δεν παίρναμε το πρωτάθλημα. Εμείς με αυτό διαφωνούμε. Που ήμασταν πριν 20 χρόνια και που είμαστε τώρα; Κάθε χρόνο είναι μια υπέρβαση. Αν θέλει κάποιος το πρωτάθλημα, ο πρώτος είμαι εγώ. Δεν πρέπει να γίνει ψύχωση. Απογοητεύτηκα όμως επέστρεψα λόγω των πιέσεων. Αν ορισμένοι δεν αλλάξουν συμπεριφορά… Που δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα. Το να κάνεις ψεύτικα προφίλ και να πιάνεις δημοσιογράφους για να λένε τι να πουν, κάνουν κακό στην ομάδα».

Για το αν μπορεί με τον Ρόκα να πάει για το πρωτάθλημα: «Πριν δύο χρόνια χάσαμε το πρωτάθλημα για ένα γκολ με τον ΑΠΟΕΛ; Πιο πριν δεν μας έκλεψαν το πρωτάθλημα; Δεν ήταν ο Ρόκα τότε; Υπάρχει πίεση σε σημείο που πολλοί δεν την αντέχουν».

Για τον Ροθάδα: «Έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Θα αξιολογηθούν όλοι όμως. Τώρα που μιλάμε, συνεχίζει».

Για τους επενδυτές: «Έγινε μια προσπάθεια πριν γίνει η εταιρεία. Θα επένδυε 25 εκατομμύρια όμως ναυάγησε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η δεύτερη προσπάθεια έγινε πέρσι, στην προετοιμασία. Στην Πράγα. Συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα, όμως στο τέλος ναυάγησε. Είδαν παιχνίδια της ομάδας και είδαν πως δεν υπάρχει πολλής κόσμος στο γήπεδο. Η τρίτη περίπτωση… Πήγαμε στο Μπαχρέιν, είδαμε επενδυτές, όμως άρχισε ο πόλεμος και δεν τους ενοχλήσαμε ξανά. Έγινε δουλειά σε αυτό το θέμα, όμως δεν ήταν εύκολο».

Για τα λάθη και το μπάτζετ: «Ο προϋπολογισμός δεν θα είναι λιγότερος από φέτος. Θα αποφασίσουμε, έχουμε λεφτά. Τα λάθη θα τα κρατήσω μεταξύ μας. Αν μιλήσω για λάθη θα θίξω ανθρώπους και δεν το θέλω. Έχουμε πλάνο για τις αλλαγές».

Για τις αντιδράσεις του κόσμου που αφορούν στον Ρόκα: «Δεν είπα πως αν φύγει ο Ρόκα θα φύγω και εγώ. Από την στιγμή που διαλέγω συνεργάτες, με θέλουν πρόεδρο όπως και οι μέτοχοι. Διαχειρίζομαι λεφτά. Αν δεν σου αρέσει ο συνεργάτης μου, δεν έχει δικαίωμα να τον πείσεις να φύγει. Οργανωμένοι άνθρωποι τον έπεισαν να φύγει. Μπορεί να φύγει μόνος του, μπορεί να τον απολύσουμε όμως εγώ δεν θα φύγω. Αν τον αναγκάσουν να φύγει, τότε ναι θα φύγω».

Για τους πολλούς τραυματισμούς: «Νομίζω ξέρουμε τους λόγους, είμαστε πιο σοφοί τώρα. Ένας λόγος που μπορώ να πω, είναι πως η ομάδα δεν ξεκουράστηκε καθόλου. Πήραμε το κύπελλο και στις 12 μέρες αρχίσαμε προετοιμασία. Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι. Νομίζω θα γίνουν αλλαγές».

Για τους Αντερέγκεν και Αλομέροβιτς: «Ξέρεις δεν θα σου απαντήσω (σ.σ. γέλια)».

Για τον προγραμματισμό Ιανουαρίου: «Ο κόσμος έχει λάθος. Είχαμε προσφέρει συμβόλαια με περισσότερες απολαβές όμως τους χάσαμε και πήγαν σε άλλες ομάδες. Ακούμε πολλά για την μεταγραφική Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει αγορά, πρέπει να το καταλάβετε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να φέρουμε παίκτες. Ποιοι παίκτες θέλουν να έρθουν Κύπρο τον Γενάρη; Όσους φέραμε εμείς και πέτυχαν, ήθελαν χρόνο συμμετοχής. Δεν έφερε κανείς παίκτη που να πέτυχε τον Χειμώνα. Μπορούμε να δώσουμε 1.000.000 ευρώ αλλά μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν κάνει επικίνδυνες κινήσεις ο Ρόκα. Δεν μπορούμε να πάμε ξανά στα παλιά».

Για την αποχώρηση του Ιδιάκεθ και του Ανγκιέλσκι: «Η περίπτωση Νάλι… Έληγε το συμβόλαιο του και είχε πρόταση με πενταπλάσιες απολαβές. Ήθελε να φύγει. Του είπε ο προπονητής να πάει για ζέσταμα και δεν πήγαινε, αντιδρούσε. Του Ανγκιέλσκι ήταν διαφορετικό. Ήταν ή αυτός ή ο προπονητής».

Για την προσέλευση του κόσμου: «Υπάρχει μια μερίδα που είναι σταθερά εδώ. Υπάρχουν οι ευκαιριακοί και αυτοί που έρχονται για κριτική. Οι δυνατότητες είναι περισσότερες, ευχαριστούμε τον κόσμο που έρχεται σταθερά. Κερδίσαμε την Κρίσταλ Πάλας και στις 3 μέρες με τον ΑΠΟΕΛ είχαμε 3.000 κόσμο. Αυτό είναι πρόβλημα».

Για το πρωτάθλημα: «Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κάποιος να πιάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Όμως είμαστε εκεί κάθε χρόνο. Αυτοί που πρωταγωνιστούν πρέπει να κάνουν λάθη. Αυτό όμως θα γίνει».

Για την διαιτησία: «Οι ξένοι φέτος δεν ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι χρόνιο πρόβλημα. Υπάρχει και το ξέρουμε. Η προσθήκη των ξένων… νομίζω θα το έκανα από την αρχή της σεζόν. Δεν έχουμε αρκετούς για να βγάλουμε τη σεζόν. Να βελτιωθούν όλοι».

Για την εμπλοκή του αν βρεθεί ο επενδυτής: «Εξαρτάται τι θέλει. Μπορεί να πει βάζω 50.000.000 ευρώ και να φύγετε όλοι. Δεν ξέρω πότε και τι θα προκύψει».