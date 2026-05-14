Fake Accounts, επιστροφή λόγω πιέσεων και δημοσιογράφοι

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ στο πλαίσιο των δηλώσεών του για την παραμονή του Τσάβι Ρόκα στην ομάδα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα, πριν τελικά επιστρέψει.

Αναλυτικά:

«Για μένα χωρίζεται σε δύο σκέλη. Σαν πρόεδρος έχω δικαίωμα να διαλέγω τους συνεργάτες μου, όπως ο κόσμος κάνει κριτική. Ο Ρόκα είναι η επιλογή μου. Για μένα είναι πλήρως επιτυχημένος. Κάθε χρόνο έχουμε τον 6ο προϋπολογισμό και είμαστε ανταγωνιστικό. Χάσαμε τρία πρωταθλήματα την τελευταία αγωνιστική. Έχουμε εννέα εξόδους στην Ευρώπη. Είναι τίμιος και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη να διαχειριστεί τα λεφτά μας. Το κάνει σαν να είναι δικά του. Έχει γίνει μέλος της ΑΕΚ και της Λάρνακας. Δεν θέλω να κάνω πειράματα. Για την παραίτηση του: «Έχει να κάνει με μια μικρή μερίδα που μηδενίζει ότι κάναμε. Θεωρεί ότι το πρωτάθλημα είναι αυτοσκοπός. Έχει γίνει ψύχωση. Αν μπαίναμε στους 8 θα ήταν αποτυχία, αν δεν παίρναμε το πρωτάθλημα. Εμείς με αυτό διαφωνούμε. Που ήμασταν πριν 20 χρόνια και που είμαστε τώρα; Κάθε χρόνο είναι μια υπέρβαση. Αν θέλει κάποιος το πρωτάθλημα, ο πρώτος είμαι εγώ. Δεν πρέπει να γίνει ψύχωση. Απογοητεύτηκα όμως επέστρεψα λόγω των πιέσεων. Αν ορισμένοι δεν αλλάξουν συμπεριφορά… Που δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα. Το να κάνεις ψεύτικα προφίλ και να πιάνεις δημοσιογράφους για να λένε τι να πουν, κάνουν κακό στην ομάδα».